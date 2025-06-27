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Определились оппонентки белорусок в первом круге Уимблдона

27 июня 2025 17:44
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Стали известны соперницы белорусских теннисисток в стартовом круге Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с канадкой Карсон Брэнстин, которая пробилась в основную сетку из квалификации. Оппоненткой Виктории Азаренко станет россиянка Анастасия Захарова. Она также прошла раунд отбора. Александра Саснович встретится с Варварой Грачевой из Франции. В рейтинге их разделяет всего несколько пунктов – матч стартового раунда ожидается напряженным. Поединки 1/64 финала начнутся в понедельник, 30 июня.

# Теннис

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