Определились оппонентки белорусок в первом круге Уимблдона

Стали известны соперницы белорусских теннисисток в стартовом круге Уимблдона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая ракетка мира Арина Соболенко сыграет с канадкой Карсон Брэнстин, которая пробилась в основную сетку из квалификации. Оппоненткой Виктории Азаренко станет россиянка Анастасия Захарова. Она также прошла раунд отбора. Александра Саснович встретится с Варварой Грачевой из Франции. В рейтинге их разделяет всего несколько пунктов – матч стартового раунда ожидается напряженным. Поединки 1/64 финала начнутся в понедельник, 30 июня.