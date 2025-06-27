Алексей Протас встретился с болельщиками в Витебске
Алексей Протас к новому сезону в НХЛ готовится на родной земле. Но между тренировками не забывает о болельщиках, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Именитый игрок «Вашингтона» провел рандеву со своими поклонниками. Витебск хоть и имеет статус северной столицы нашей страны, именитого земляка встретил особенно тепло.
Открытость, честность и отсутствие звездной болезни стали слагаемыми успеха встречи. Лучшие вопросы болельщиков были отмечены специальными призами организаторов. Протас старший остается, что называется, своим, несмотря на высокий статус. Прошедший сезон в сильнейшей лиге планеты у форварда выдался крайне успешным.
Наш мастер удвоил свой предыдущий рекорд по очкам и оформил первый в карьере хет-трик. Показатель полезности в регулярном чемпионате составил +40 и является третьим среди всех игроков НХЛ.
Алексей Протас мне подписал кепку. Это было очень приятно, потому что не всегда ты можешь встретить таких игроков, которые играют где-то далеко, в НХЛ.
Незабываемое событие – увидеть живую звезду, наверное, лучшего белорусского игрока на данный момент в мире.
Любопытство горожан не ограничилось исключительно профессиональной деятельностью хоккеиста. Гостей интересовали подробности личной жизни спортсмена, секреты успеха и планы на ближайшее будущее. Отметил Протас и то, как изменился родной город за последние годы.
Алексей Протас, игрок клуба НХЛ «Вашингтон» (США):
Что бы ни происходило, всегда будет моим домом, всегда хорошо. И я вижу, что действительно развивается, и на это приятно смотреть. И это очень здорово. Сам из детства понимаю, что мне где-то помогали такие мероприятия с известными хоккеистами и просто людьми, поэтому всегда откликаюсь.
Даже после сложного сезона долгожданный отпуск дома Алексей проводит активно. В подтверждение этому – встреча с фанатами.