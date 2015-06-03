Президент Индии Пранаб Мукерджи впервые прибыл в Беларусь с официальным визитом

Новости Беларуси. Новая страница в белорусско-индийских отношениях. Александр Лукашенко сегодня встретится с президентом Индии Пранабом Мукерджи. Он 2 июня прибыл в Минск с первым официальным визитом. От предстоящих переговоров, которые эксперты уже назвали историческими, партнеры ожидают прорыва в двустороннем сотрудничестве. На повестке дня — масштабное развитие торговых и инвестиционных связей.

Не меньше 6 часов пути. И из индийской столицы прямиком в Беларусь. Приезда этого высокого гостя в Минске особенно ждали. В аэропорту президента Индии встречают министр иностранных дел Владимир Макей, заместитель премьер-министра Владимир Семашко и дипломаты. Делегация внушительная. А это ещё раз подчёркивает важность визита. И одновременно готовит к плодотворным переговорам.

Пранаб Мукерджи — политик влиятельный. Он стал 13-м президентом Индии. На этот пост был выдвинут от правящего Объединенного прогрессивного альянса. До этого занимал посты министра обороны, министра иностранных дел. Дважды за свою карьеру руководил и местным финансовым ведомством. Опытный финансист знает важность цифр. В первую очередь взаимного товарооборота. Пока объём торговли не слишком большой — примерно 400 миллионов долларов. Потенциал, несомненно, больше. Поэтому уже сегодня две страны готовят дорожную карту совместных проектов. Сотрудничать можно и в автомобильной отрасли, и в сельском хозяйстве, и в фармацевтике.

Виталий Бусько, председатель Постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Думаю, что президенты будут ставить задачу выхода на миллиард товарооборота, потому что есть потенциал. В настоящий момент наши основные поставки — это, конечно, удобрения, синтетические ткани и нити. Вполне возможен вариант выхода на более глубокие интеграционные процессы — организация сборки каких-то производств наших там.

Готовы индийские компании инвестировать и в белорусские калийные рудники. Причём, как признаются индийские партнёры, нацелены они на долгосрочные договорённости по поставкам удобрений из Синеокой. Ведь так Беларусь получит гарантированный рынок, а Индия — надежного поставщика.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Диалог на высшем уровне налажен давно. Впервые Александр Лукашенко посетил Индию 18 лет назад с государственным визитом. Теперь в Беларусь приехал президент Индии. Пранаб Мукерджи пробудет в нашей стране три дня. За это время пройдут переговоры с главой белорусского государства. На правительственном уровне состоится и масштабный бизнес-форум.