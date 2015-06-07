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Президент Индии и канцлер Германии загрузили в личные аккаунты в Сети фото, сделанные в Беларуси

07 июня 2015 18:01
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Новости Индии. В не менее ярких красках фото с официального визита в Беларусь на неделе разместил в своем Twitter президент Индии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Пранаб Мукерджи опубликовал на своей странице в сети 45 фотографий, сделанных в Минске.

На них моменты официальных переговоров и неформального общения с Александром Лукашенко, посещения бизнес-форума и открытия бюста Ганди в Белорусском государственном университете.

На неделе в сети отметилась и Ангела Меркель. 

3 июня канцлер ФРГ завела официальный аккаунт в социальной сети Instagram.

Среди первых изображений, которые были загружены, оказались фото, сделанные в Минске во время переговоров «нормандской четверки».

 

# Беларусь-Индия

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