Президент хочет наладить в Индии сервис «БелАЗов» и открыть совместное производство автотехники и тракторов

Новости Беларуси. Новая страница в белорусско-индийских отношениях. Александр Лукашенко 3 июня встретился с Президентом Индии Пранабом Мукерджи. После официального приветствия во Дворце Независимости лидеры провели переговоры в узком составе.

Александр Лукашенко отметил, что наша страна заинтересована в углублении сотрудничества с Индией.

Тем более что основа двусторонних отношений была заложена еще в Советском Союзе. В Минск вместе с президентом Индии прибыли и члены правительства, министры и бизнесмены. Это говорит о высоком интересе к Беларуси со стороны индийских партнеров. Тему экономики продолжили и на переговорах в расширенном составе.

Глава белорусского государства предлагает организовать совместное производство техники, в том числе автобусов, грузовых автомобилей, дорожно-строительной и коммунальной техники.

Перспективное направление — тракторостроение. Более продуктивному продвижению товаров будет способствовать и укрепление связей финансовых учреждений обеих стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Индии уже работают большегрузные автомобили «БелАЗ». Показывают высокие эксплуатационные характеристики. Мы предлагаем завершить до конца 2015 года создание в вашей стране собственного центра сервисного обслуживания таких сложных машин. Не менее перспективным выглядит и взаимодействие в области тракторостроения. Белорусские тракторы известны в Индии с советских времен. Сегодня, видимо, экономически целесообразно приступить к организации в Индии совместного производства техники под брендом «Беларус». Перспективной видится организация совместных производств автобусов, грузовых автомобилей, коммунальной и дорожно-строительной техники. Уверен, что произведенные в Индии машины и оборудование будут пользоваться спросом и в других странах Юго-Восточной Азии.

В вопросе совместного продвижения белорусских и индийских товаров важно также укрепление связей между нашими банками и финансовыми организациями. Мы тесно взаимодействуем с индийскими компаниями по реконструкции и строительству объектов электроэнергетики Беларуси. Углубление кооперации в этой сфере, как и в осуществлении других инфраструктурных проектов, будет выгодно двум странам. Принимая во внимание ваши достижения в фармацевтическом производстве, белорусская сторона приветствует приход к нам в эту сферу индийских инвесторов. Такие производства мы предлагаем создавать в индустриальном парке «Великий камень». Резиденты парка пользуются поддержкой правительства Беларуси, а также беспрецедентными льготами и беспрепятственным выходом на рынок Евразийского экономического союза и Европейского союза.

С Индией нас разделяют только географические расстояния, но они никогда не станут препятствием в развитии контактов между нашими странами и народами.

Пранаб Мукерджи, Президент Республики Индия:

Уверен, что белорусские и индийские компании найдут общие интересы. Правительство Индии недавно приняло решение признать Беларусь рыночной экономикой — это улучшит торгово-экономические отношения во много раз в ближайшие годы. Также Индия намерена выделить для своих компаний кредитную линию — $100 млн. — для реализации совместных с Беларусью проектов. Несмотря на то, что торгово-экономические отношения уже хорошо развиваются, есть еще большие возможности для их активизации.

Президенты также обсуждали перспективы работы в фармацевтике, промышленности, гуманитарной и культурной сферах.

Итоги переговоров закреплены в договорах, которые были заключены между индийскими и белорусскими партнерами. Это документы, касающиеся налоговой, финансовой сферы, стандартизации и информационной поддержки. Также страны подписали дорожную карту, в которой определены конкретные шаги в дальнейшем сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.