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Президент Ганы поздравил Лукашенко с переизбранием Президентом Беларуси

04 февраля 2025 13:36
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От имени правительства и народа своей страны, а также от себя лично с переизбранием на должность – Александра Лукашенко поздравил Президент Ганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Ганы поздравил Лукашенко с переизбранием Президентом Беларуси -2

Джон Драмани Махама, Президент Ганы:
Ваше постоянное лидерство является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в вашем видении национального прогресса и развития. Уверен, что под вашим руководством – Беларусь продолжит добиваться большего процветания и успеха. Я рассчитываю совместно с вами работать над расширением сотрудничества в сферах обоюдного интереса на благо наших народов.

# Александр Лукашенко # Выборы в Беларуси # Гана

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