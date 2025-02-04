Президент Ганы поздравил Лукашенко с переизбранием Президентом Беларуси

От имени правительства и народа своей страны, а также от себя лично с переизбранием на должность – Александра Лукашенко поздравил Президент Ганы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джон Драмани Махама, Президент Ганы:

Ваше постоянное лидерство является свидетельством доверия и уверенности народа Беларуси в вашем видении национального прогресса и развития. Уверен, что под вашим руководством – Беларусь продолжит добиваться большего процветания и успеха. Я рассчитываю совместно с вами работать над расширением сотрудничества в сферах обоюдного интереса на благо наших народов.