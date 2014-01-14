Президент доволен работой белорусской милиции в 2013 году: меньше заявлений о преступлениях, меньше рецидивов, меньше нарушений скорости на дорогах

Новости Беларуси. 14 января Президент принял с рабочим докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича. Глава государства выразил удовлетворение работой милиции в 2013 году. Также во время встречи Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал вручение государственных наград, которые получили накануне руководители силовых ведомств.

Александр Лукашенко:

Минобороны провело очень масштабное учение и, конечно, министра заслуга очень большая в этом. То, что десятки военных городков восстановили из «руин и пепла», привели в нормальное соответствие. То, что у нас армия чувствует себя как армия. То, что мы определились на перспективу - большая заслуга.

Вакульчик заслужил орден, так как многое сделал для создания Следственного комитета в своем время. Тут его вклад очень большой.

А министр внутренних дел - за итоги работы милиции за прошлый год. Милиция работала неплохо.

Главе государства доложили результаты работы министерства внутренних дел за прошедший год, также обсудили актуальные вопросы ведомства и наметили перспективы дальнейшего развития правоохранительной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Шуневич:

Зарегистрировано на 12000 меньше заявлений о преступлениях. Удалось добиться результатов в профилактике преступлений: их совершено меньше ранее судимыми и несовершеннолетними. Удалось добиться снижения травматизма и смертности на дорогах. На 26% уменьшилось количество нарушений скоростного режима и, как следствие, количество погибших и раненых граждан: речь о сотнях спасенных жизней.