Экс-премьер-министр Израиля Ариэль Шарон скончался после 8-летней комы

Новости Израиля. 13 января в Израиле простились с Ариэлем Шароном. Бывшего премьер-министра страны похоронили с воинскими почестями на семейном кладбище рядом с могилой супруги. Ранее у здания парламента прошло официальное прощание с политиком, на котором присутствовали первые лица государства, а также делегации из двух десятков стран, в том числе Беларуси.

Напомним, на днях в клинике Тель-Авива на 86-м году ушел из жизни экс-премьер Израиля Ариэль Шарон. Политик последние 8 лет находился в состоянии комы после обширного инсульта. Перед этим он перенес микроинсульт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на все усилия врачей, состояние Ариэля Шарона не улучшилось. В начале января здоровье бывшего премьер-министра Израиля резко ухудшилось. Врачи сообщили о критическом состоянии: у Шарона отказали сразу несколько жизненно важных органов.