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Александр Лукашенко подписал указ о награждении известных российских политиков

09 июня 2016 16:08
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Новости Беларуси. 9 июня за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений между Беларусью и Россией Президент Александр Лукашенко подписал указ о наградах известных российских политиков.

Так, руководитель фракции Коммунистической партии России Геннадий Зюганов удостоен Ордена Дружбы. А первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий награждены орденом Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Госнаграды

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