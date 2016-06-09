Александр Лукашенко подписал указ о награждении известных российских политиков

Новости Беларуси. 9 июня за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений между Беларусью и Россией Президент Александр Лукашенко подписал указ о наградах известных российских политиков.

Так, руководитель фракции Коммунистической партии России Геннадий Зюганов удостоен Ордена Дружбы. А первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников и председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий награждены орденом Почета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.