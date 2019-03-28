Президент Беларуси: я не могу сегодня милиции поставить оценку 9 или 10, и даже 8 с натяжкой

Новости Беларуси. Порядок должен быть везде, отстраняться от его наведения не должны и сотрудники милиции. На это Александр Лукашенко обратил внимание при назначении кадров в системе органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко 28 марта рассмотрел кадровые вопросы Так начальником Академии МВД стал Сергей Дорошко. Иван Кубраков возглавил главное управление внутренних дел Мингорисполкома. Пост руководителя УВД Витебского облисполкома занял Михаил Гриб.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Милиция – это основа всей нашей общественной безопасности, борьбы с криминалом. Все от вас. Если эффективно работаете, нормально работаете, шевелитесь – будут результаты. Нет – значит, не будет этих результатов. Но если абсолютно честно, я не могу сегодня милиции поставить по 10-балльной оценку 9 или 10. Не могу. И даже 8 с натяжкой. Я лишний раз – это министра касается и госсекретаря – в этом убедился, будучи в могилевской области.

Я вернулся к советской практике и перед уборочной кампанией попросил министра: наведи порядок на машинном дворе. Все, что связано с техникой. Посмотрите, что там по бухгалтерии должно числиться и есть ли это на самом деле. Заставьте их всех поставить технику на линейку готовности. «Если не будет железной дисциплины, через год всё развалится»: итоги рабочей поездки Александра Лукашенко в Могилёвскую область И если бы мое поручение было бы выполнено, то этого бардака, который мы видели на одном из машинных дворов во второй день моей поездки по Могилевской области, не было бы. А там ни одной единицы не было живой. Превратили в кладбище.

Александр Лукашенко о кадровых решениях в Могилёвской области: «Всё в нас, начальниках. Мы безобразно работаем. Безответственно» Поэтому имейте ввиду: порядок должен быть во всем. Не только на улице, не только в борьбе с криминалом, но и помощь надо оказать по контролю за хранением техники, капитальных зданий и помещений. Без милиции мы это не сделаем. В советские времена милиция была везде, им до всего было дело. Сейчас мы как-то перчатки, видимо, одели беленькие и ходим в отдельных местах. Люди в погонах дотошно должны исполнять поручения Президента. Этого нет. Спрос будет со всех. Мужики, самоуспокаиваться нельзя – вокруг нас вы видите, что происходит. Я уже им говорил: мешок на плечи пустой, выкинут на улицу и палками закидают и камнями, если мы не наведем порядок в стране.