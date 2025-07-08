Скончалась 24-летняя беженка из Эфиопии, найденная избитой на границе с Латвией

На государственной границе с Латвией продолжаются трагические случаи с беженцами. Об этом сообщает Следственный комитет РБ в Telegram-канале.

В ночь на 2 июля в Верхнедвинском районе местная жительница обнаружила избитой 24-летнюю гражданку эфиопии. По ее показаниям, латвийские пограничники разбили ее телефон, избили и заставили перейти границу.

Женщину госпитализировали, но через несколько дней она скончалась. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося СК РБ проводит проверку.