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Скончалась 24-летняя беженка из Эфиопии, найденная избитой на границе с Латвией

08 июля 2025 13:29
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Скончалась 24-летняя беженка из Эфиопии, найденная избитой на границе с Латвией-0

На государственной границе с Латвией продолжаются трагические случаи с беженцами. Об этом сообщает Следственный комитет РБ в Telegram-канале.

В ночь на 2 июля в Верхнедвинском районе местная жительница обнаружила избитой 24-летнюю гражданку эфиопии. По ее показаниям, латвийские пограничники разбили ее телефон, избили и заставили перейти границу.

Женщину госпитализировали, но через несколько дней она скончалась. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося СК РБ проводит проверку.

Фото: Следственный комитет Республики Беларусь

# общество # Беженцы # Следственный Комитет # Следственный комитет Беларуси

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