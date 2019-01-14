Президент Беларуси встретился с украинским политическим и государственным деятелем Виктором Медведчуком

Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 января встретился с известным украинским политическим и государственным деятелем, лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси 14 января встретился с известным украинским политическим и государственным деятелем, лидером общественного движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Карьеру он начинал в начале двухтысячных: был главой Администрации президента Украины, вице-спикером и первым вице-спикером Верховной рады, возглавлял социал-демократическую партию.
Украина – дружественная нам страна, важный торговый партнёр. Главами государств поставлена задача достичь в 2019 году товарооборота не менее 8 миллиардов долларов.
Конечно, не остались в стороне мы и в тяжёлые времена. Так, в начале конфликта из Украины в Беларусь приехали примерно 150 тысяч человек. Всем помогли трудоустроиться, были созданы и условия, чтобы люди чувствовали себя, как дома.
Кроме того, Минск был и остаётся значимой площадкой для переговоров. В доказательство – исторические переговоры «Нормандской четвёрки», заседания контактной группы. На встрече Александр Лукашенко подтвердил свою позицию о необходимости скорейшего урегулирования конфликта в Украине и отметил, что ему важно услышать позицию Виктора Медведчука по многим вопросам.