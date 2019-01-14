Глава МИД Венгрии 14 января посетит Беларусь с официальным визитом

Новости Беларуси. Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии – с официальным визитом 14 января в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске Петер Сийярто встретится со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Стороны обсудят актуальные вопросы взаимодействия Минска и Будапешта. Акцент в переговорах будет сделан на экономику. Среди перспективных направлений для сотрудничества – сельское хозяйство и промышленная кооперация, финансовая сфера, строительство, туризм, инновации.