Президент Беларуси: уровень отношений с Польшей высокий, но есть над чем работать

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на начало самого активного диалога с Польшей. Об этом заявил Александр Лукашенко 5 декабря на встрече с маршалом сената этого государства Станиславом Карчевским. Дипотношениям двух стран почти четверть века. В последнее время политический диалог заметно активизировался, достаточно высок и уровень торгово-экономического взаимодействия.

За 9 месяцев 2016 года товарооборот наших стран составил более 1,5 миллиардов долларов.

Также Польша входит в первую десятку стран-инвесторов в экономику Беларуси. Но работать еще есть над чем. Подробнее о том, что нужно сделать, чтобы сотрудничество получило дополнительный импульс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск-Варшава. Два города разделяют около 500 километров, однако с визитом представители польского парламента бывают не часто. Программа встреч у маршала сената Станислава Карчевского насыщенная.

Обязательный пункт – встреча с белорусским Президентом.

По этой теплой встрече понятно: о чем поговорить есть. Дипотношениям двух стран почти четверть века. Но, несмотря на это, диалог активно налаживать начали в последние годы. В марте впервые за 8 лет состоялся визит главы польского МИДа, в октябре в Беларусь обсуждать экономические вопросы приезжал вице-премьер.

Теперь – маршал сената.

Межпарламентский диалог надо развивать. Кроме того, не до конца использован торгово-экономический потенциал, уверен Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень надеюсь, и почти уверен, что Ваш визит в нашу столицу, в Беларусь, будет началом самого активного диалога между нашими странами. Мы всегда жили в дружбе и согласии. У нас очень близкая, а порой – общая, история.

Последнее время у нас очень активно идет политический диалог. Ваши крупные политические руководители посещали Минск. Мы бывали в Польше: министр иностранных дел, другие руководители. Вели переговоры, диалог, пытались вывести наши отношения на более высокий уровень. Должен сказать, что фундаментом любых отношений являются торгово-экономические отношения.

Очень высокий уровень наших торгово-экономических отношений, но это абсолютно не соответствует нашим возможностям. Думаю, что нам здесь есть над чем работать.

Вы можете рассчитывать на то, закрытых тем и сфер в наших отношениях быть не может. Мы всегда будем открыты.

Свою карьеру Станислав Карчевский начинал далеко не как политический деятель. Хирург по образованию, он почти 20 лет проработал в медицинской сфере. Но уже в 1998 стал депутатом местного совета одного из польских поветов. В 2005 попал в Сенат. С тех пор был и депутатом, и вице-маршалом.

В ноябре 2015 года стал главой польского сената.

Парламентские выборы прошли здесь в 2015. Кстати, этот год стал для Польши насыщенным знаковыми политическими событиями. Поляки голосовали дважды за полгода. Сначала выбирали Президента, а уж потом – состав парламента.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Я хотел бы подчеркнуть вес нашей встречи. Я недавно встречался с председателем парламента Швеции, который очень хорошо знаком с Михаилом Мясниковичем. Он просил передать приветствие и наилучшие пожелания для Беларуси. Наше межпарламентское сотрудничество очень важно, потому что оно влияет не только на улучшение отношений, но и на улучшение самой атмосферы между нашими странами.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Что представляют собой белорусский и польский парламент? В белорусском национальном собрании две палаты: верхняя, в которую входят 64 человека, и нижняя, с численностью в 110 депутатов. Основная функция Совета Республики – принятие или отклонение законопроектов, принятых Палатой представителей.

Что касается польской национальной ассамблеи, то здесь тоже 2 палаты. В верхнюю входит 100 человек, в нижнюю – 460.

Во многом схожий состав парламента определил и намерения к сотрудничеству. В апреле 2016 года после почти 11-летнего перерыва в Сейме Польши была сформирована Польско-Белорусская парламентская группа. А это значит, что этой сфере сотрудничества отводится немаловажная роль.

Александр Лукашенко:

Я знаю, что в вашем парламенте создана группа белорусско-польская. Мы также формируем в новом парламенте соответствующую группу. И без народной дипломатии, без парламентского измерения в современном мире очень трудно выстраивать и политические, и экономические отношения.

Тем временем темпы наращивания торгово-экономического диалога очевидны.

1,5 миллиарда долларов – таков итог за 9 месяцев 2016 года.

Ведущие позиции экспорта: нефтепродукты, лесоматериалы, калийные удобрения. При этом Польша в Беларусь поставляет яблоки, томаты, лекарства, молоко и сливки. Белорусско-польский интерес подтверждается и инвестициями.

За 2016 год в нашу экономику привлекли почти 200 миллионов долларов.

В нашей стране реализованы инвестиционные проекты. Среди них – строительство гостиницы под ключ, модернизация железнодорожных переездов и открытие цеха по производству сырокопченых изделий.

А это и есть тот самый новый цех. Высокотехнологичное производство: 500 тонн продукции в месяц. По оценкам специалистов – это крупнейшее по объемам производство в Восточное Европе. К тому же оснащенное самым современным оборудованием. Производственный процесс автономный, организован по замкнутому технологическому циклу. Помогли здесь и польские партнеры.

Стоимость проекта – 30 миллионов евро.

Анатолий Гришук, генеральнфый директор ОАО «Гродненский мясокомбинат»:

Буквально за 1,5 года построили. Они сопровождали, действительно, до полного освоения мощностей. Мы досрочно освоили мощности и построили. Это был очень удачный проект, хорошо продуманный. Я очень благодарен польской фирме за то, что мы успели сделать совместно.

Таких проектов может быть много. Встретиться бизнесменам и руководителям предприятий польская сторона предложила в рамках бизнес-форума. Беларусь идею поддержала.

А ведь сотрудничать можно ещё и в сфере IT.

К примеру, эта брестская компания пока единственная в Парке высоких технологий с полностью польским капиталом. На заре своего существования, 10 лет назад, здесь работало всего 10 человек. Сегодня разработанное программное обеспечение экспортируется по всему миру.

Валерий Цилиндь, директор IT-компании:

По сути дела, мы создаем не только интересные, но и инновационные продукты.

И белорусская сторона на диалог настроена. Как признается маршал польского сената, деловой тон разговора понятен был еще в аэропорту. Там, сразу после встречи, прошли обстоятельные и продуктивные переговоры. Именно они и задали тон всего визита. Впрочем, в гостеприимный Минск маршала сената тоже проводили очень тепло.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Я приехал прямиком из города Пшемысль, где у нас вчера была встреча председателей спикеров парламентов Вышеградской группы. Для того, чтобы успеть на сегодняшнюю встречу,успеть на самолет, я должен был раньше уйти. Все мне пожелали хорошего пути, а также просили передать самые лучшие пожелания Беларуси.

А еще польский гость расскажет о своих наблюдениях: Беларусь проводит политику спокойствия и равновесия.

В первую очередь касается это различных национальностей. К примеру, поляки в нашей стране проживают в основном в Гродно. И сегодня большинство из них Беларусь называет родной. А это значит, что связи двух стран еще и народные. И ведь именно они – одни из самых крепких и важных.

Фото: официальный интернет-портал Президента Республки Беларусь.