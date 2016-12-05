Станислав Карчевский о Беларуси: отношения были заморожены, но теперь открываются широкие возможности

Новости Беларуси. Беларусь и Польша договорились о ежегодном проведении форума регионов. И это еще далеко не все итоги первого дня визита польской делегации в нашу страну. На встречах в Минске зарубежные гости обсудили совместные проекты и успели подписать важные документы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Советом Республики Беларуси и сенатом Польши в стенах Национальной библиотеки

– среди книг Мицкевича и нотных сборников Монюшко – яркий символ близости наших народов. Впрочем, общие писатели и композиторы – всего лишь малая часть единого культурного и исторического наследия. Точки соприкосновения лучше видны в экономике. На ней акцент и будет делаться прежде всего.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В Беларуси с большим удовлетворением отмечается интенсификация политического диалога между Беларусь и Польшей. При взаимной заинтересованности в этом году удалось сделать в области политических контактов, да и экономического сотрудничества, очень много.

Польский капитал в последнее время все охотнее инвестирует в белорусский рынок.

Маршал на встрече с председателем совета республики Мясниковичем долго – несколько минут – перечислял состав своей делегации. С именами, должностями. И потом объяснил почему.

Станислав Карчевский, маршал сената Республики Польша:

Я представляю наш состав так широко и подробно, чтобы было понятно, какие ожидания мы связываем с этим визитом. Наши отношения были заморожены, но теперь открываются широкие возможности.

В Национальной библиотеке делегации обменялись подарками. От Совета Республики – набор юбилейных монет. От польского сената – зубр, еще один наш общий символ. Здесь вручили подарок от Президента – Слуцкий пояс.

То, что политические контакты Беларуси и Польши сейчас на подъеме, отметил и председатель нижней палаты парламента Владимир Андрейчеко. Надо использовать момент и активнее работать над торгово-экономическими отношениями. На переговорах это предложение прозвучало весомее всего.

Обновят состав парламентской группы дружбы с Польшей.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я думаю, что Ваш визит очень важный и этот визит придаст новый такой дополнительный импульс нашим отношениям. И в подтверждение всему сказанному хочу особо отметить, что конструктивные и добрососедские отношения с Польшей всегда были и остаются приоритетом для Республики Беларусь.

Для академий наук наших стран теперь есть мост для развития совместных проектов. Закрепили подписями и белорусского-польское соглашение о сотрудничестве в научно-технической сфере.

Сегодня академии наук планируют совместные проекты в области нано- и биотехнологий. Важность такой кооперации подчеркивают обе стороны. Кроме того, планируется активизация совместного участия польских и белорусских ученых в консорциумах, создаваемых для инициирования и реализации проектов программы ЕС «Горизонт 2020».

В портфеле Беларуси и Польши есть 29 принятых документов. Еще над 12 сейчас ведется работа.

Важное соглашение этого дня – законопроект между правительствами о сотрудничестве в образовании. Его готовили 6 лет. Он позволит развивать связи не только между вузами, но и школами. Обмениваться опытом в подготовке преподавателей и студентов.

Станислав Карчевский:

Наши страны находятся на одних и тех же торговых путях, которые просто обязывают нас сотрудничать. Этот визит показал, что есть огромный потенциал для этого, в самых разных направлениях, от туризма до торговли.

Как отметила польская сторона, сегодня очень необычный день и необычная договоренность.

В том смысле, что знаковая. Экономика и образование – два критерия, которые очень важны для развития отношений. Это отметили обе стороны.