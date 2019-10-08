Безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями. Какие темы обсудят 8 октября на форуме «Минский диалог»

Новости Беларуси. 8 октября продолжит работу «Минский диалог». Форум по безопасности в Европе собрал около 700 экспертов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди тем, которые обсуждаются – безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями, политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.

Накануне много говорили о партнерстве интеграционных проектов, о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, от Шанхая до Джакарты. Сегодня в рамках форума впервые пройдет сессия: «Пропаганда и контрпропаганда». Спикеры попробуют дать ответ на вопрос – можно ли договориться о базовых стандартах журналистики на фоне информационных войн?