Прямой эфир

Безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями. Какие темы обсудят 8 октября на форуме «Минский диалог»

08 октября 2019 06:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 октября продолжит работу «Минский диалог». Форум по безопасности в Европе собрал около 700 экспертов из Европы, США, Азии и Ближнего Востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями. Какие темы обсудят 8 октября на форуме «Минский диалог»-1

Среди тем, которые обсуждаются – безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями, политика США в Восточной Европе. Затронут и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.

Безопасность, основанная на сотрудничестве, контроль над вооружениями. Какие темы обсудят 8 октября на форуме «Минский диалог»-4

Накануне много говорили о партнерстве интеграционных проектов, о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, от Шанхая до Джакарты. Сегодня в рамках форума впервые пройдет сессия: «Пропаганда и контрпропаганда». Спикеры попробуют дать ответ на вопрос – можно ли договориться о базовых стандартах журналистики на фоне информационных войн?

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты
07 октября 2019 17:26

Последний день для подачи документов: в Гомеле сложился предварительный портрет кандидата в депутаты

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»
07 октября 2019 16:45

«Ситуация неопределенности и отсутствие контроля». Что обсуждали участники в первый день работы «Минского диалога»

В Минске определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты с избирателями
07 октября 2019 16:24

В Минске определено 146 помещений для встреч кандидатов в депутаты с избирателями