Александр Лукашенко: «За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации»

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая на пленарной сессии «Минского диалога». Глава государства отметил, что среди современных угроз наиболее серьезный вызов создают вопросы, связанные с обеспечением стабильности в регионе. Сегодня наблюдается беспрецедентная напряжённость. В международных отношениях новый виток стратегического соперничества великих держав. «Отойти от края пропасти» возможно только наладив конструктивный диалог между всеми участниками конфликтов. Белорусский лидер убежден в необходимости проведения в ближайшие годы международного саммита в рамках нового Хельсинкского процесса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам всем срочно нужна сильная история успеха, которая убедит даже ярых скептиков и «ястребов», что, несмотря на глубокие противоречия и недопонимание, интересы безопасности в Европе абсолютно совместимы.

За последние два десятилетия Беларусь оказалась в уникальной ситуации: с одной стороны мы военно-политический союзник нашей России, участник Организации Договора о коллективной безопасности. Ни у одного государства нет такого уровня отношений с Москвой, как у нас. В то же время наша страна заключила международные договоры в области безопасности и мер доверия со всеми соседями, в том числе с государствами – членами НАТО. А с таким соседом, как Украина, у нас более 120 международных соглашений. Мы готовы наполнять двусторонние соглашения новым содержанием, совершенствовать их.

Сигналы, которые белорусская сторона получает от партнеров, говорят о том, что и они готовы к такому взаимодействию. Это – уникальный ресурс в нынешней ситуации. И мы все обязаны им воспользоваться. Чтобы мы, европейцы, доказали сами себе и всему миру, что архитектура европейской безопасности может быть восстановлена, что может быть другая модель отношений России и НАТО, Китая и США и ее проекция на Европу. Не такая, как последние пять лет.