Президент Беларуси: Убежден, что нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ

Новости Беларуси. Открытый и принципиальный разговор самых близких в этом мире государств – так охарактеризовал Александр Лукашенко саммит ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги белорусского председательства в организации подвели 30 ноября в Минске лидеры шести государств: Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Год в контексте усиления коллективной безопасности стран – членов ОДКБ был результативным, и набранную динамику желательно продолжить. Открывая заседание, Александр Лукашенко выразил уверенность, что нынешний минский саммит этому поспособствует.

Александр Лукашенко в качестве председателя совета и хозяина саммита встречал гостей. Первым во дворец прибыл президент Казахстана. Нурсултан Назарбаев прилетел в Беларусь с визитом еще 29 ноября, так что главы государств тепло и продуктивно пообщались накануне. Президенты Армении, Кыргызстана, Таджикистана и России.

Тенденции развития международной ситуации. Меры по укреплению коллективной безопасности. К обсуждению приступили вначале в узком составе. Прежде чем попасть на сессию совета, все документы и предложения были тщательно проработаны и подготовлены.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что нынешняя сессия придаст новый импульс развитию ОДКБ, продемонстрирует позитивную динамику в решении вопросов обеспечения общей безопасности. Одна из топовых тем – террористическая угроза. Только в 2017 году в мире произошло порядка 20 крупных терактов. Тревожные новости о сотнях жертв приходили из разных стран. Предотвратить, предусмотреть, защитить от этой опасности наши страны. О современных угрозах и координации коллективных сил говорили за круглым столом.

В 2017 году, между прочим, в Душанбе прошли сборы руководящего состава антитеррористических подразделений. Продемонстрировали в действии российские комплексы «Искандер». Проработали и подготовили конкретный перечень террористических организаций, чтобы знать оппонентов, что называется, в лицо. В рядах организации полное взаимопонимание. Решив все вопросы наедине, президенты перешли в зал для переговоров в расширенном составе.

Александр Лукашенко:

С удовлетворением отмечу общность наших взглядов относительно современных угроз, с которыми сталкиваются государства – члены ОДКБ, эффективность избранной стратегии по их минимизации. Нашими совместными усилиями велась и ведется планомерная работа, направленная на повышение международного авторитета ОДКБ, расширение круга ее сторонников. Развиваются наиболее важные формы внешнеполитической координации. В формате организации удалось достичь концептуального закрепления единых подходов к обеспечению информационной безопасности, привести в соответствие с передовыми техническими требованиями базовые элементы системы кризисного реагирования. Конкретные шаги сделаны на пути формирования условий для использования миротворческого потенциала. В целом в юбилейный для организации 2017 год сделано немало. Уверен, что совместные дальнейшие действия по укреплению ОДКБ сохранят устойчивый, поступательный и динамичный характер. Необходимо, чтобы эта работа находилась в поле зрения общественности как наших, так и зарубежных государств. Уважаемые друзья, это действительно был открытый, принципиальный разговор самых близких в этом мире государств. Ближе и роднее, чем сидящие за этим столом, к сожалению, у нас нет. А может, и к счастью.

Нынешний саммит своего рода резюме под белорусским председательством, время подвести итоги. Беларусь предложила расширить повестку дня экономической безопасностью. Близится к завершению создание института партнерства. Он будет способствовать более тесному и конкретному сотрудничеству с региональными организациями.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Те приоритеты, которые обозначало белорусское председательство, они достигнуты. Мы выступали за более широкое, скажем так, представительство интересов ОДКБ на международной арене. И в этом контексте были проведены ряд встреч, контактов и совместных предприятий. Мы говорили так же в свое время о том, что надо приложить максимум усилий для урегулирования тех конфликтов, которые существуют в зоне ответственности ОДКБ. Имеется в виду и Нагорно-Карабахский конфликт, и конфликты в некоторых других регионах нашей зоны ответственности. К сожалению, не удалось решить эти проблемы до конца. Но тоже считаю, что определенный вклад в период белорусского председательства был внесен.

Само собой, в течение года не обошлось и без практической отработки. Совместные учения спасательных подразделений провели у нас в Борисовском районе. Тематика – ликвидация последствий ЧС на атомной электростанции. Антинаркотические операции «Канал – Западный заслон» и «Канал – Воложский рубеж» в белорусском Бресте и российском Саратове. В результате из оборота вывели килограммы наркотических и психотропных веществ, предупредили десятки преступлений. Изъяли даже огнестрельное оружие. Под условным названием «Нелегал» прошли мероприятие по борьбе с незаконной миграцией. На 2018 год председательство в организации перейдет к Казахстану. 30 ноября президент этой страны Нурсултан Назарбаев озвучил приоритеты будущего председательства.

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Нами разработаны соответствующие приоритеты деятельности по пяти направлениям. Первое: расширение инструментов взаимодействия государств – членов ОДКБ в военной сфере. Второе: организация практического и военно-технического сотрудничества государств – членов ОДКБ. Третье: участие ОДКБ в формировании международной глобальной системы по противодействию терроризму. Четвертое: совместное реагирование государств – членов ОДКБ на угрозы кибербезопасности. Пятое: повышение эффективности мер по противодействию незаконному обороту наркотиков. 25-летие Договора о коллективной безопасности и 15-летие организации отметили не только Декларацией глав государств, но и награждением Николая Бордюжи.

Александр Лукашенко:

Надо сказать, что этот человек – образец и пример для подражания будущим секретарям. Николай Николаевич руководил организацией более 13 лет и по праву заслужил эту награду, все вы это сказали и отметили, которая сегодня вручается впервые в истории ОДКБ. По предварительному согласованию с вами позвольте мне, как действующему председателю Совета коллективной безопасности, вручить сейчас этот почетный знак Николаю Николаевичу Бордюже. Обеспечить региональную безопасность всех плоскостях – главная задача организации. В рамках ОДКБ на льготной основе осуществляются поставки техники. К внештатным ситуациям всегда готовы коллективные силы оперативного реагирования. Продолжат наращивать и военную составляющую.