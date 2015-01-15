Президент Беларуси: У нас нет никакой необходимости «быстрее провести выборы, чтобы больше получить голосов»

Новости Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 15 января на заседании шестой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания пятого созыва.

Александр Лукашенко:

Нам намекают, я недавно читаю: “надо заставить Беларусь провести выборы на принципах международных стандартов”. Успокойтесь, господа дипломаты, присутствующие здесь! Выборы в Беларуси пройдут исключительно честно, в том числе и по срокам, на основании Конституции РБ, которая не противоречит международным стандартам. У нас есть заключение так называемой Венецианской комиссии на нашу Конституцию. Вот так пройдут выборы! Не надо после этого писать, чего--то выстраивать, какие-то рейтинги считать. Я уже не раз говорил, мы не будем извиваться, подстраиваться под время, конъюнктуру, обстоятельства, мол, осенью будет очень тяжело, а весной совсем легко, поэтому надо быстрее провести выборы, чтобы больше получить голосов. Еще раз подчеркиваю, у нас нет в этом никакой необходимости. Если нам народ доверяет, он нам поверит и поддержит в самые тяжелые времена. Но таких в Беларуси не будет - это я могу всех заверить! Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать последствия тех катаклизмов, которые созданы не нами и не на нашей территории.