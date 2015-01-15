Президент Лукашенко: Беларусь продолжит сотрудничество с Россией как с очень близким, братским государством

Новости Беларуси. Беларусь, установив многоформатные отношения с Российской Федерацией, продолжит сотрудничество с ней как с очень близким, братским государством. Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая 15 января на заседании шестой внеочередной сессии Палаты представителей Национального собрания пятого созыва.

Высказываясь на тему белорусско-российских отношений, Президент отметил, что Беларусь всегда открыто заявляет о своей позиции и никогда не вела себя предательски по отношению к России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Помните, Россию нам никто не заменит! Когда мы ведем диалог с Западом (Америкой, ЕС, другими) - и будем вести! - мы им задаем один вопрос (я об этом открыто говорил): Если вы намекаете на наши отношения с Россией, вы нам замените Россию? Нет! Так зачем вы нас тяните в болото? На примере братской Украины мы убедились, во что это выливается в крайнем случае (не дай Бог!). Поэтому мы с РФ, установив многоформатные отношения, будем вести себя как с очень близким нам государством.

Я всегда говорил и говорю: Это - наша Россия. Мы теснейшим образом (и исторически, и ментально, и экономически) связаны с этой страной! И когда нам было трудно, чего бы это ни стоило мне, вам, другим - Россия всегда подставляла свое плечо. Но не без проблем! Вы это знаете. Иногда безголовых, безмозглых проблем, которые мы создавали с Россией на ровном месте. Все это было! Наверное, и будет! Это - жизнь.

Но с другой стороны, у нас такой же товарооборот с ЕС, США. Это высокотехнологичные организации, государства. Почему мы с ними не должны сотрудничать?! Мы с ними точно так же граничим, как с РФ! Да, отношения несколько другие. Но их надо выстраивать. Поэтому пусть никто не напрягается ни у нас, ни в России, что мы будем настойчиво целенаправленно идти к нормализации отношений с ЕС и США. Сигналов в настоящее время предостаточно, несмотря на то, что у нас президентские выборы и, естественно, все вокруг будут выжидать, чем это все закончится. Мы это тоже понимаем, особенно этим страдает ЕС. Исходя из этого, будем что-то там налаживать. Ну что же, если по другому ЕС и США не могут, мы подождем.

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