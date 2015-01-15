Президент Александр Лукашенко примет участие во внеочередной сессии Палаты представителей 15 января

Новости Беларуси. Обе палаты белорусского парламента 15 января соберутся на внеочередные сессии. Соответствующие указы ранее подписал Президент. Так, шестая внеочередная сессия Палаты представителей созвана для дачи согласия на назначение главой государства премьер-министра. Участие в сессии при представлении Андрея Кобякова на должность примет Президент Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Геннадий Грицкевич, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В заключениях, которые поступили из постоянных комиссий, выражено одно общее мнение: поддержать предложение Президента Республики о даче согласия на назначение премьер-министром Республики Беларусь Андрея Владимировича Кобякова. Андрей Владимирович имеет очень высокий профессионализм, богатый опыт работы на различных государственных должностях. И, конечно, это в первую очередь даст возможность правительству сегодня определить пути развития в целом нашего государства, повышения социально-экономического развития и, прежде всего, на благосостояние нашего народа.

В свою очередь седьмая внеочередная сессия верхней палаты Национального собрания созвана для дачи согласия на назначение уже председателя правления Национального банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.