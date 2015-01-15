Поставят ли на учет белорусских школьников после тестирования на наркотики, рассказал главный нарколог Минздрава

Новости Беларуси. 15 января парламентарии намерены рассмотреть Декрет Президента № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».

А белорусские школьники скоро будут проходить тестирование на употребление психотропов. Специальный алгоритм уже создан министерствами здравоохранения и образования. Проверять учащихся будут педагоги, психологи и другие специалисты. Кроме того, при необходимости в дополнение к социально-психологическому обследованию может быть проведен и медицинский осмотр. Правда, проходить всю эту процедуру подростки будут только с письменного разрешения родителей. Методики уже доведены до учебных заведений, теперь на местах составят план и график тестирования. Разработчики таким образом рассчитывают выявить склонность подростков к употреблению запрещенных препаратов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Коноразов, главный нарколог Минздрава:

Цель вообще всего этого мероприятия, это выявить группу риска среди учащихся, которые склонны к потреблению психоактивных веществ. Ну, и, соответственно, с последующим медицинским осмотром. Медицинский осмотр предполагает и отбор биологических образцов. Это не говорит о том, что эта группа риска будет состоять на учете на каком-то, абсолютно. Просто с этой группой риска будет проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение потребления психоактивных веществ, и на какую-то коррекцию их асоциального поведения.