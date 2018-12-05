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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

05 декабря 2018 10:52
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры лидеров пройдут в Санкт-Петербурге 6 декабря.

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ-1

Развитие интеграционных процессов, реализация цифровой повестки Союза, формирование общих рынков газа и нефти – эти и другие вопросы главы государств рассмотрят в узком и расширенном составах. В повестке также международная деятельность ЕАЭС.

В центре внимания – конкуренция на трансграничных рынках, сотрудничество в космической сфере. В этот же день в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча глав государств-участников СНГ. Президенты подведут итоги сотрудничества в уходящем году и обсудят дальнейшее взаимодействие в формате Содружества.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Фотофакт

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