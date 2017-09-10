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Президент Беларуси совершит официальный визит в Индию 11-12 сентября

10 сентября 2017 13:49
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Новости Беларуси. Предстоящая неделя станет важной в белорусско-индийских отношениях. 11 сентября Президент Александр Лукашенко отправится с двухдневным визитом в Нью-Дели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У главы государства запланирована большая переговорная программа и ряд официальных встреч, в том числе на высшем уровне. Президент встретится со своим индийским коллегой и премьер-министром Индии. Главные темы переговоров – развитие двустороннего сотрудничества в экономике, политике, сфере науки и технологий.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Индия

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