Товар, который есть в Минске, должен быть доступен и для наших сельчан: Александр Лукашенко на встрече с Павлом Топузидисом

Новости Беларуси. Бизнес на селе можно и нужно успешно развивать. Реализацию проекта по торговому обслуживанию населения обсудили 8 сентября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Александр Лукашенко провел встречу с председателем совета директоров «Табак-инвест». Программа «Магазины у дома» реализуется уже два года, и сейчас продолжается поиск неэффективно используемых помещений для проекта. Так, уже задействованы площади в Новополоцке. Начато и строительство уникального комплекса в Шклове. Планируется, что он также станет логистическим центром для снабжения торговых объектов всего района, а еще выполнит заказы покупателей там, где нет магазинов. Окончание этой стройки ждет не только Шклов – весь регион, не меньше. Уже к лету 2018 года здесь должен появиться целый комплекс: супермаркет площадью около 3000 квадратных метров. Центр притяжения жителей. Виктор Игнатович на стройке трудится вместе со всеми. Сам – житель Шклова. Рассказывает: уже заливают фундамент и проводят инженерные сети.

Виктор Игнатович, строитель:

Шклов нуждается в таком центре. И все шкловчане заинтересованы, чтобы мы быстро сдали этот объект. Стройка началась еще в июле – на живописном берегу Днепра, совсем рядом с ледовой ареной. В райцентре с населением 16 тысяч человек таких крупных торговых объектов нет. Анастасия Иванникова, СТВ:

Комплекс в Шклове будет уникальным торговым объектом: супермаркет, кинотеатр, фут-корт… Ассортимент жителей тоже порадует. Планируется, что представлено будет около 10 тысяч наименований товаров. А еще можно будет не просто взять товар с полки, но и заказать. Хотите продукцию собственного производства? Или, к примеру, бытовую технику? Желание покупателя – закон. Станет супермаркет и логистическим центром, специально для снабжения торговых объектов всего района. Помогать будут и тем деревням и поселкам, где магазинов нет. Всего «под крылом» уникального проекта будет не менее 15 населенных пунктов.

Михаил Павлович, заместитель председателя Шкловского районного исполнительно комитета:

Я думаю, интерес будет взаимовыгодным. Торговый центр строится на берегу Днепра, в прекрасном месте – это и здоровая конкуренция, и польза для жителей. Такой «Магазин у дома» столичному и областному ничуть не уступает. Сельчане это заслужили.

Горожане:

Это первый крупный магазин у нас в Шклове. Конечно, мы очень рады и ждем открытия, будем ходить туда периодически. Не надо будет в другие города ездить затариваться, закупаться продуктами. О возможности реализации такого проекта заговорили два года назад. В итоге и сейчас ведется поиск неэффективно используемых помещений. В Новополоцке уже появился свой магазин, очередь за Шкловом, а потом и за другими регионами страны. И это уже поручение Президента: бизнес на селе можно и нужно успешно развивать, Александр Лукашенко в этом уверен. Как раз реализацию проекта по комплексному торговому обслуживанию обсудили 8 сентября во Дворце Независимости. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Получается такая несправедливая вещь. Сельчане выращивают, возделывают, а покупать в магазине всегда дороже, чем в городе. Несправедливо. Я понимаю, что логистика, еще что-то. И, конечно, нужна конкуренция. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси вот такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает. Конечно, надо, чтобы население обслуживалось достойно. Тем более у нас уже на селе и в районных центрах, в районах вообще система выстроена проживания людей. Уже есть агрогородки, они стабильны и постоянны, они навсегда. Не думаю, что кто-то эту систему сломает. Понятно, что в районном центре должен быть приличный торговый центр, который будет распределительным центром по всему району. В агрогородках должны быть поменьше магазины, но приличные. Там должны люди купить все, что их интересует. То есть товар, который есть в Минске, должен быть доступен и для наших сельчан. И кроме этого мы определились, что останется еще третий уровень. Районный центр, агрогородки и третий уровень – большие деревни. И там есть магазины. Во всех центрах. Их надо привести в порядок или построить простенький магазинчик. И еще один уровень, четвертый, это маленькие деревеньки. Их называли когда-то неперспективными и так далее. Я сейчас агитирую вас, бизнесменов, чтобы вы приехали в эту деревеньку свою и как-то ее возродили. И пока там живут люди, их надо, видимо, обслуживать через автолавки.

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Вы абсолютно правы в том, что социальная ответственность бизнеса на сегодняшний день гораздо важнее, чем деньги. Деревня не то, что заслуживает, мы обязаны довезти до нее то, что есть в городе. Что такое «социальная ответственность бизнеса» Павел Топузидис знает как никто другой. Рассказывает: сам родился в глухой деревни в Грузии. Может быть, поэтому ни секунды не сомневается: сельской местности нужно помогать. Где-то деревням давать «вторую жизнь» (уже около 1000 белоруских бизнесменов намерены возродить свое родовое гнездо), где-то обеспечивать сельчан всем необходимым. И здесь «Магазин у дома» уж точно поможет.