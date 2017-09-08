Активизация сотрудничества Минска и Ноттингема в различных сферах: 8 сентября прошла встреча глав двух городов

Новости Беларуси. Минск будет более активно развивать сотрудничество с британским Ноттингемом. Уже намечены и торговые маршруты, прокладывать которые партнеры рассчитывают на белорусских электробусах и электрокарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас Ноттингем активно ищет поставщиков экологически чистого общественного транспорта. Мэр этого города уже протестировал белорусский электробус. Но сотрудничество не будет двигаться только по одной колее. Кооперация в образовании, науке, защите окружающей среды и даже совместный хоккейный матч – одним словом, Минск и Ноттингем нацелены на плодотворное сотрудничество.