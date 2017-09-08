Активизация сотрудничества Минска и Ноттингема в различных сферах: 8 сентября прошла встреча глав двух городов
Новости Беларуси. Минск будет более активно развивать сотрудничество с британским Ноттингемом. Уже намечены и торговые маршруты, прокладывать которые партнеры рассчитывают на белорусских электробусах и электрокарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас Ноттингем активно ищет поставщиков экологически чистого общественного транспорта. Мэр этого города уже протестировал белорусский электробус. Но сотрудничество не будет двигаться только по одной колее. Кооперация в образовании, науке, защите окружающей среды и даже совместный хоккейный матч – одним словом, Минск и Ноттингем нацелены на плодотворное сотрудничество.
Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:
Самый первый договор о побратимстве был подписан еще в 1957 году с Ноттингемом. И через 60 лет наконец-то мы, я надеюсь, сделаем какие-то шаги навстречу друг другу в разных сферах. Еще раз буду предлагать всем нашим побратимам, всем нашим городам-партнерам, чтобы мы активнее развивали межрегиональные связи, отношения.
Майкл Эдвардс, лорд-мэр Ноттингема (Великобритания):
Мы были просто поражены, насколько развиты производство и промышленность в Минске. У вас мы увидели те новые технологии, которые у нас пока не внедрены. Побратимские связи между нашими городами завязались еще 60 лет назад. Пора придать импульс нашему развитию.
8 сентября городская ратуша стала площадкой для международных переговоров. В Минск приехали делегации, в том числе из Бишкека, Пекина, Смоленска и Санкт-Петербурга. Зарубежные партнеры заинтересованы развивать сотрудничество с белорусской столицей в самых разных сферах.