Президент Беларуси продолжает официальный визит в Грузию. Какие мероприятия запланированы на 23 марта

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает официальный визит в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 марта рано утром глава государства принял участие в памятной церемонии. Президент Беларуси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии.

Во второй половине дня у Александра Лукашенко запланированы встречи с премьером-министром Грузии и предстоятелем грузинской православной церкви.

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