Прямой эфир

Президент Беларуси продолжает официальный визит в Грузию. Какие мероприятия запланированы на 23 марта

23 марта 2018 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает официальный визит в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси продолжает официальный визит в Грузию. Какие мероприятия запланированы на 23 марта-1

23 марта рано утром глава государства принял участие в памятной церемонии. Президент Беларуси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии.

Во второй половине дня у Александра Лукашенко запланированы встречи с премьером-министром Грузии и предстоятелем грузинской православной церкви.

Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко

Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество в экономике. Репортаж из Тбилиси

# Фотофакт # Беларусь-Грузия

Другие новости рубрики

Все новости
Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»
22 марта 2018 20:13

Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример»

Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко
22 марта 2018 20:00

Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко

«У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией». Александр Лукашенко – на встрече с Президентом Грузии в Тбилиси
22 марта 2018 13:51

«У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией». Александр Лукашенко – на встрече с Президентом Грузии в Тбилиси