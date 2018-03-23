Президент Беларуси продолжает официальный визит в Грузию. Какие мероприятия запланированы на 23 марта

Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает официальный визит в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко продолжает официальный визит в Грузию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
23 марта рано утром глава государства принял участие в памятной церемонии. Президент Беларуси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии.
Во второй половине дня у Александра Лукашенко запланированы встречи с премьером-министром Грузии и предстоятелем грузинской православной церкви.
Грузинско-белорусские отношения не ограничиваются только экономическим сотрудничеством – Александр Лукашенко
Беларусь и Грузия расширяют сотрудничество в экономике. Репортаж из Тбилиси