Президент Беларуси принял участие в открытии Дворца спорта «Уручье»

Новости Беларуси. Президент Беларуси требует отдачи от средств, которые вложены в спорт. Об этом Александр Лукашенко заявил 18 февраля во время церемонии открытия обновленного комплекса «Уручье».

Современный дворец спорта появился на базе небольшого легкоатлетического манежа. Площадка стала универсальнее. Теперь здесь можно проводить тренировки по гандболу, волейболу, баскетболу, мини-футболу и даже теннису.

Кстати, накануне залы высоко оценила и Европейская федерация гандбола. А это также говорит о том, что у Минска стало больше возможностей для проведения спортивных форумов международного уровня.

Спорткомплекс уникален, и, прежде всего, своей историей. Историей громких побед и легендарных спортивных открытий. Здесь выросли 8 олимпийских чемпионов. В этих же самых стенах — гандбольный СКА под руководством Спартака Мироновича уже ни раз срывал аплодисменты, обыгрывая сильнейшие клубы Старого Света. Эта традиция будет жить. Историю побед продолжат писать уже в обновленных залах.

Никита Вайлупов, гандболист:

Хороший настил, мягкое покрытие. Играли два матча здесь. С хорошим настроением тренируемся, работаем и готовимся к следующим матчам.

По оценкам европейских экспертов, белорусская площадка получила не просто высокую — высочайшую оценку.

Павел Галкин, генеральный директор гандбольного клуба СКА-Минск:

Здесь все соответствует европейскому регламенту проведения Кубка ЕГФ. Очень понравился зрителям и этот матч, и уютный комплекс. Практически со всех мест хорошо видно площадку. Хорошая созвучность, акустика хорошая.

Трибуны появились на месте легкоатлетических дорожек. Когда-то здесь действительно царила королева спорта. Но сегодня в Зеленом луге у легкоатлетов большая и современная база. Вот почему здесь во время реконструкции сместили акценты на игровые виды.

Владислав Ращупкин, председатель Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь:

У нас в стране не было специализированных, такого уровня, как мы видим сейчас, спортивных объектов для развития игровых зальных видов спорта. Основное профильное предназначение его – это развитие таких олимпийских зальных видов спорта как гандбол, волейбол, баскетбол.

Спроткомплекс был построен еще в 76-м году прошлого века. С тех пор устарел и морально и технически. Реконструкция длилась почти 7 лет, с 2008-го.

Спартак Миронович, главный тренер гандбольного клуба «СКА-Минск»:

Это не просто сказка. Это божий дар. Такая арена, конечно, только дает положительный эффект для спортсменов, потому что играть и тренироваться очень слабо или плохо – это невозможно просто.

Сегодня здесь три игровые площадки. Медицинский, восстановительный центры, 17 раздевалок, ресторан боулинг, пресс-центр и скалодром. Тренажерные залы, силовые и кардиозоны. Комплекс строился белорусскими специалистами и из белорусских материалов. Довольны ли результатом — интересуется Глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты давай без патетики. Как тебе тут нравится работать, не нравится и что плохо? Это я все знаю. Я все это утверждал, когда развалины были. Покрытие это вам подходит, раздевалок хватает, воздуха хватает? Система вентиляции работает нормально?

В том, что белорусы умеют строить уникальные спортивные объекты, сомнений нет. А над тренажерами отечественного производства предстоит потрудиться.

Александр Лукашенко:

Надо сделать. Обязательно. Не надо бояться это делать. Я всегда привожу в пример военных. Ай, ракетные технологии! Ай, ракеты! Когда на горло наступил – за два года (такого никогда не было в истории ни в одной стране богатой!) сделали ракеты. Сейчас поставили перед собой задачу сделать современные, мобильные, можно сказать, джипы для военных, вместо громоздких этих. Летит машина по асфальту 90 км/ч. Взялись и сделали. За год сделали эту машину. Ну, что тут бояться? Небольшую копейку вложили, и не надо там каких-то инвесторов просить – это все окупится. Оно ж надо. Оно везде надо.

Спорткомплекс - в ведении армейцев. С реконструкцией государство помогло, но простаивать такие объекты не должны. Теперь предстоит не только использовать на все сто процентов, но и выходить на самоокупаемость. Будет результат — будет и государственная поддержка. Формула для белорусского спорта не нова. То же самое скажет Глава государства и гандболистам.

Александр Лукашенко:

Потому что у нас гандбол сейчас в пограничном состоянии. Им нужен сильный толчок, чтобы они начали играть на высоком уровне. И они это могут.

Буквально неделю назад гандбольный СКА одержал победу в домашнем матче группового раунда Кубка ЕГФ - над швейцарским «Винтертуром».

Александр Лукашенко:

Вот ты мне скажи, почему вы так неровно сыграли? Я смотрел игру. Потом провалились, потом героически преодолеваете все.

Спартак Миронович:

Но это ж чисто по-белоруски!

Александр Лукашенко:

Это, наверное, да. Это не только по-белорусски, но и по-русски!

Президент поделится, когда он сам занимался в этом спорткомплексе. Сегодня в обновленном зале с Главой государства попросят фото на память главные надежды белорусского гандбола. На память Президенту от СКА — клубная форма, мяч и талисман команды. И, конечно, какая тренировка без точных ударов по воротам.

СКА — это костяк для сборной. Потому в команде только белорусы — в основном подающая надежды молодежь. Достичь уровня титулованного соотечественника — Сергея Рутенко — а он тоже уже оценил новую спортивную базу, и играть в гандбол, как можно дольше, - пожелание от Главы государства.

Александр Лукашенко:

И играть до 45 лет всем ребятам.

Заниматься в спорткомплексе, будут, конечно, не только профессионалы, и не только армейцы. Сегодня же здесь стартовал международный детский турнир. В церемонии открытия принял участие Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Конечно, этот дворец многопрофильный. Но главный профиль его – это гандбол, его популяризация. И хватит уже говорить о популяризации, о значении и прочее. Я, с ребятами встречаясь, сказал им: «Надо выигрывать». Мы слишком много вложили средств в наших спортсменов, в материально-техническую базу спорта. Но, скажу откровенно, может, это и не характерно будет для сегодняшнего дня, - отдачи пока должной народ Беларуси, зрители Беларуси от нашего спорта не получили. Поэтому это дом для наших спортсменов, прежде всего, для гандболистов. Играйте, тренируйте, государство поддержит вас там, где нужно подставить плечо. А вы должны радовать всех нас, наших зрителей, преданных зрителей, преданнейших белорусов, которые никогда ни одной команды в беде не бросали. И даже когда вы плохо играете, мы все равно приходим на стадионы. Вы должны радовать нас своими результатами. И мы это можем. У нас хорошие традиции. Нам нужен результат. Все у нас с физкультурой нормально. Вот теперь надо дать результат в спорте высших достижений. Это наша задача. И начинать надо вот с них, с этих ребятишек. Надо их поддерживать. Тогда у нас будет хороший резерв, тогда у нас будут Сергеи Рутенки на каждом квадратном метре, а не один на всю страну.

Команды Азербайджана, Латвии, Армении, Литвы, Эстонии, Молдовы, России и, разумеется, Беларуси разыграют первый трофей в обновленном спорткомплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.