Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждают президенты Беларуси и Судана 10 декабря

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Омар Хасан Ахмед аль-Башир прибыл в Минск с официальным визитом ещё накануне. На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, главы государств подробно обсудят то, как выполняются договорённости, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года. Проекты касаются прежде всего промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых.
Ожидается, что президенты по итогам переговоров примут совместное заявление. Готов к подписанию и целый пакет документов, касающийся сотрудничества в различных областях. Также суданский лидер примет участие в церемонии открытия посольства своей страны в Минске.