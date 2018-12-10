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Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждают президенты Беларуси и Судана 10 декабря

10 декабря 2018 07:15
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 10 декабря  встретится с президентом Судана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждают президенты Беларуси и Судана 10 декабря-1

Омар Хасан Ахмед аль-Башир прибыл в Минск с официальным визитом ещё накануне. На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, главы государств подробно обсудят то, как выполняются договорённости, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года. Проекты касаются прежде всего промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых.

Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждают президенты Беларуси и Судана 10 декабря-4



Ожидается, что президенты по итогам переговоров примут совместное заявление. Готов к подписанию и целый пакет документов, касающийся сотрудничества в различных областях. Также суданский лидер примет участие в церемонии открытия посольства своей страны в Минске.

# Беларусь-Судан # Фотофакт

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