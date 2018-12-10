Вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждают президенты Беларуси и Судана 10 декабря

Омар Хасан Ахмед аль-Башир прибыл в Минск с официальным визитом ещё накануне. На переговорах, которые пройдут во Дворце Независимости в узком и расширенном составах, главы государств подробно обсудят то, как выполняются договорённости, достигнутые во время визита белорусского лидера в Хартум в январе 2017 года. Проекты касаются прежде всего промышленной кооперации, сельского хозяйства, энергетики и добычи полезных ископаемых.