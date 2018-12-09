Соблюдение договорённостей и перспективы сотрудничества. Подводим итоги саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге

Новости Беларуси. На неделе в Санкт-Петербурге подводили итоги и серьезно говорили о будущем Евразийского экономического союза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Договору о ЕАЭС четыре года. Для интеграционного объединения из пяти стран, пусть и с общей историей, но все-таки достаточно разных, – срок небольшой. Но важно здесь не сколько времени прошло, а что за это время сделано.

Прогресс очевиден – взять новый Таможенный кодекс или зону свободной торговли с Вьетнамом. Однако до сих пор не созданы равные условия для граждан и бизнеса – пожалуй, главное, для чего страны шли на интеграцию. Количество барьеров и препятствий если и сокращается, то незначительно. А бывает и вовсе появляются новые препоны. И это отметили все лидеры на итоговом саммите. Продекларирован и общий рынок газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 году. Вроде бы время есть, но хватит ли его, если двигаться такими темпами, как сейчас? И можно, конечно, удовлетвориться уже сделанным, но когда по-настоящему небезразличен к общему делу – как открыто не поставить вопрос? Пусть даже ребром, чтобы союзники наверняка услышали и, более того, начали активно действовать.

Юлия Бешанова, корреспондент:

Декабрьская пора традиционно связана с подведением итогов – это анализ новых вызовов и стратегическое планирование на год следующий. Не стало исключением и интеграционное объединение на постсоветском пространстве. В 2018 году много говорили о необходимости сближения интеграционных площадок СНГ и ЕАЭС. Тем очевидней, почему лидеры государств решили синхронизировать два саммита и провести их в один день.

Даже самые скептически настроенные наблюдатели не назовут встречу в Санкт-Петербурге протокольной. Лидеры Евразийского экономического союза обсуждали принципиальные позиции по самым острым вопросам интеграции. И пусть иногда дискуссия грозила перерасти в жаркую полемику. Здесь не стоит искать подводных течений и рассуждать о закате Союза. Это как в семье: пока есть желание говорить и договариваться, значит, партнеры настроены развивать отношения. Главное, не замалчивать проблемы, обсуждать их и искать компромисс.

Николай Межевич, профессор Санкт-Петербургского государственного университета:

Те из нас, кто ожидал, что в 1992 году наступит интеграционное счастье – это было желание, но они ни на чем не основывались. Понятно, что и сегодня, в том числе и в российско-белорусских отношениях, существует огромное количество проблем. Я бы обратил внимание на то, что после достаточно долгого времени, когда проблемы уже были очевидны, но практически не обсуждались нормально и не решались, мы сейчас входим в период, когда эти проблемы решаются. О чем будут говорить президенты на саммите, было понятно еще до начала встречи. Александр Лукашенко не скрывал желание честно и открыто пройтись по болевым точкам ЕАЭС.

Теоретически экономики должны брать курс на сближение. На практике очевидно пробуксовываем. Так зачем замалчивать причины? О настоящем и будущем мира, ЕАЭС и глобальной политике. Александр Лукашенко дал интервью Сергею Брилёву И вроде бы по всем пунктам договорились еще четыре года назад. Но это на бумаге. А что в реальности? Торговые войны, протекционизм, неравные условия хозяйствования для предприятий. И здесь уже разговор даже не об упущенной экономической выгоде, хотя и она внушительная, а, что называется, дело принципа. Ведь договаривались же! Позиция Беларуси логична: давайте выполнять то, что решили раньше. От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ Заседание лидеров в узком составе, как правило, не обещает громких заголовков. Президенты обозначают проблемы и продолжают их обсуждение в закрытом режиме. Так бы случилось и в этот раз.

Владимир Путин, президент России:

Я думаю, что когда пресса займется другим делом, покинет этот зал, мы подискутируем. У нас это всегда в открытом режиме делается, откровенно и по-честному. Но белорусский лидер предпочел самые важные вопросы обсуждать открыто. Буквально «заискрило» за столом переговоров, когда речь зашла о цене на энергоносители. Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси Мы часто критикуем наши предприятия за низкую рентабельность. Но конкурировать с российскими в условиях, когда для нас энергоресурсы стоят в несколько раз дороже – дело бесперспективное.

Сложно также понять, почему в условиях единого союзного рынка тариф на газ до нашей границы считается по экспортной цене, а значит, в разы дороже. О какой справедливой конкуренции и соблюдении союзных принципов в такой ситуации может идти речь?

Путин парирует: стоимость для ФРГ еще выше. Получается, для России союзная Беларусь и евросоюзная Германия где-то близко. Выходит – ничего личного, только бизнес. А как же тогда равные союзные права для предприятий? На открытии саммита ЕАЭС состоялась дискуссия Александра Лукашенко и Владимира Путина на тему цен на энергоносители Об очевидных плюсах интеграции Беларусь не спорит. Вопрос один. Договаривались о создании общих рынков нефти, газа и нефтепродуктов к 2025 году. Но есть ли гарантии, что такими темпами проект действительно сработает? И здесь важно понимать: мы не требуем никаких преференций для себя конкретно. Не просим помощи и не хотим дешевого газа. Лишь просим соблюдать договоренности и справедливо настаиваем на союзном, читай – едином рыночном пространстве. В договоре о Евразийском экономическом союзе, как говорится, черным по белому и про добросовестную конкуренцию, и про равноправное сотрудничество.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Нам не надо низкие цены. Мы всегда последовательно выступали за создание равных условий субъектам хозяйствования. То есть мы должны находиться в единой конкурентной среде. Если высокая цена энергоносителей, значит, высокая цена электроэнергии, на которой работают наши предприятия. Мы эти все составные элементы загоняем в себестоимость. Мы вынуждены будем по более дорогой цене продавать наши трактора, наши МАЗы, наши сельскохозяйственную технику. Соответственно, если будут высокие цены, то этот товар неконкурентоспособен. В воздухе пока повис и вопрос с распределением торговых пошлин. Продавать третьим странам стали больше, а денег в бюджете по этой статье не прибавилось. Всё дело во временных цифрах, которые так и грозят стать постоянными. Не решен вопрос и с компенсацией от завершения в России налогового маневра. Цены на нефть вырастут. Своим предприятиям Российская Федерация разницу компенсирует, а наши могут вновь «просесть» в конкурентной борьбе.

Обсуждали и цифровизацию экономики, создание единой платежной системы и амбициозные космические проекты. Но Союз – это не только договоренности и согласования. В первую очередь это общая экономическая выгода. Ее никто не отрицает. В 2018 году общий товарооборот вырос на 12 %. А в престижном рейтинге Doing Business ЕАЭС поднялся на 31 место. По итогам обсуждения подписали масштабный документ – декларацию о развитии интеграции в ЕАЭС. И здесь кто-то ставит подпись сразу, но Александр Лукашенко внимательно вчитывается в каждую букву. И это понятно – от развития интеграции зависят экономические перспективы страны. Журналисты обращают внимание на табличку «Свободный микрофон». Он для выступления экспертов и помощников. На Высшем совете важные темы не раз требовали уточнения и совещания.

Горячий диалог в Санкт-Петербурге вызвал бурю эмоций. «Жареные факты» искали даже там, где их и в помине не было. Журналисты упражнялись в красноречии. Но здравомыслящий человек (а таких большинство) в ворохе информации найдет рациональное зерно.

Юрий Светов, вице-президент Союза журналистов Санкт-Петербурга:

В этом отношении надо отдать должное Лукашенко, который умеет сказать порой неприятные вещи. Надо просто открыто и честно говорить. Старая английская поговорка: «Чем точнее расчет, тем крепче дружба».





По итогам переговоров в кратком интервью российскому журналисту белорусский Президент рассказал: обсудили даже те вопросы, которых не было в повестке дня.

Искали пути решения самых острых и будоражащих информационное пространство тем. Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ Да, общались президенты бурно, порой спорили. Ничего сверхъестественного, такое бывает в большой политике. Ведь речь шла о самых важных вопросах. Пресс-секретари поясняют: это рабочие моменты. Но некоторые слышали то, что хотели услышать. Сделали акцент на дискуссии и вынесли за скобки результаты встречи.

Атмосферу переговоров прокомментировала Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Презента Беларуси: «Была дискуссия. Порой серьезная, в ходе которой и на тему назначения генсека ОДКБ вышли. Ее обсуждали бурно, порой очень бурно, перепалка была очень серьезной. За что потом извиняться пришлось всем перед всеми. Шквал эмоций был такой, что друг перед другом извинялись все лидеры». Ключевое – извинились, все перед всеми. И продолжили общение в формате СНГ. Уже неформальное.