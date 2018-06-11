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Александр Лукашенко – президенту Армении: «Белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития»

11 июня 2018 14:42
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Новости Беларуси. Беларусь и Армения отмечают 25-летие со дня установления дипломатических отношений между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С четвертьвековым юбилеем своего армянского коллегу поздравил Президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За прошедшую четверть века белорусско-армянские связи приобрели устойчивую динамику развития, поддерживается конструктивный диалог. Фундаментом плодотворного сотрудничества обоих государств всегда были прочные традиции дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

# Беларусь-Армения # Александр Лукашенко # Фотофакт

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