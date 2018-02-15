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Президент Беларуси освободил от должностей Амельяновича и Шамко

15 февраля 2018 11:56
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко принял кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Так, от занимаемых должностей освободили министра лесного хозяйства Михаила Амельяновича и министра спорта и туризма Александра Шамко за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.  

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# Отставки и назначения в Беларуси

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