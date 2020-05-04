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Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Какие темы обсудили главы государств

04 мая 2020 10:37
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Новости Беларуси. 4 мая по инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Касым-Жомарт Токаев поздравил Александра Лукашенко с 75-летием Великой Победы и от имени казахстанского народа передал поздравления всем белорусам. Своего казахстанского коллегу с праздником поздравил и наш Президент, передав самые теплые пожелания всем жителям Казахстана.

Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Какие темы обсудили главы государств-1

Главы государств также обсудили подготовку очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. В частности, время и форму проведения предстоящей встречи, документы, которые будут приниматься на уровне Президентов. Затронули в разговоре и тему противодействия COVID-19.

Казахстан сейчас смягчает карантинные меры и постепенно снимает ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев обменялись информацией относительно стратегии и тактики лечения от коронавируса в двух странах. Также главы государств поблагодарили друг друга за помощь в возвращении на родину жителей своих стран.  

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

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