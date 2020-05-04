Александр Лукашенко и Игорь Додон провели переговоры в формате видеоконференции

Состоялся телефонный разговор Президентов Беларуси и Казахстана. Какие темы обсудили главы государств

Александр Лукашенко поздравил коллегу с наступающим праздником и передал молдавскому народу самые теплые пожелания от белорусов. По словам главы государства, наши страны в той войне были вместе и до сих пор не растеряли это великое достояние. Также Лукашенко отметил, что мы высоко ценим, что в последние годы Беларусь и Молдова сблизились и сегодня в двусторонних отношениях нет проблем ни в экономике, ни в политике.