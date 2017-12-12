Беларусь – Молдова: в каких направлениях будут сотрудничать страны?
Новости Беларуси. Минск – Кишенёв вновь сверяют часы. Обстоятельный разговор о перспективных направлениях партнёрства состоялся во Дворце Независимости: Александр Лукашенко принял премьер-министра Молдовы Павла Филипа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке дня в первую очередь – экономические интересы. Сегодня, после небольшого спада, вновь растет взаимный товарооборот. Уже до конца года главный показатель эффективности торговли, достигнет 200 миллионов долларов. И это не предел. Беларусь готова восстановить уровень сотрудничества времен Советского союза.
Для этого есть все возможности. Например, в производственной кооперации и агропромышленном комплексе. Богатому на плодородные земли краю Беларусь может предложить широкую линейку сельскохозяйственной техники.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой, абсолютно отсутствует субъективный фактор, что мы друг на друга не смотрим искоса, кто-то сверху, кто-то снизу, младший, старший – у нас этого нет. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза, потому что ничего другого нам восстанавливать не надо. Мы родные близкие народы, мы никогда не считали Молдову каким-то чужим государством после распада Советского Союза.
Мы переживаем за то, что там происходит. Даже если из прагматических соображений: вы подниметесь, и потребность в белорусах у вас будет выше, а у нас будет возможность работать на этом рынке, если уж так говорить в больших объёмах. Это прагматически, но мы из этого не исходим. Главное, чтобы государства существовали как единое целостное государство, не разделённые, не раздробленные, не порванные на куски.
Чтобы на этих территориях, в этих государствах счастливо жили люди. Это главное. Если так будет, тогда придёт и товарообмен, к которому мы стремимся, благо, что начался соответствующий прирост. Если у вас будут такие дополнительные желания работать на белорусском рынке, у нас проблем не будет, потому что вы к нам идёте с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас есть возможность и желание, чтобы мы были шире представлены в Кишенёве и Молдове целом, будьте уверены, что мы это сделаем быстро и оперативно, как это мы умеем делать.
Тесные отношения между странами поддерживаются на самом высоком уровне. В 2014 Александр Лукашенко с официальным визитом посещал Кишинев. И ту встречу в Молдове считают, без преувеличения, исторической. В тот самый момент, когда Кишинёв ратифицировал Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, а Россия в ответ – закрыла свой рынок для молдавских товаров – официальный Минск подставил «плечо».
Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:
Хочу выразить благодарность нашего народа, потому что мы никогда не забудем, как в самые тяжелые времена Беларусь помогла Молдове, когда нам немножко сложнее было на международном уровне. Народ наш всегда будет помнить. Я не могу не называть отличными наши отношения. Важно, что я хотел сказать, мы договорились при первом моем визите, что будем проводить межправкомиссии два раза в год, и это дает результаты. Ту цель, первую, ближайшую, которую мы себе поставили, мы достигли до конца 2017 года: товарооборот будет на уровне 200 миллионов долларов.
Уже в Новый год Беларусь и Молдова войдут с новыми проектами. Накануне в Минске прошел совместный бизнес-форум. Партнеры договорились наладить в нашей стране розлив молдавских коньяков и вин. Первую партию завод выпустит в будущем году. В свою очередь в Молдове рассчитывают вдвое увеличить выпуск троллейбусов на совместном предприятии.