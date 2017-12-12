Беларусь – Молдова: в каких направлениях будут сотрудничать страны?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Слава богу, что в наших отношениях с Молдовой, абсолютно отсутствует субъективный фактор, что мы друг на друга не смотрим искоса, кто-то сверху, кто-то снизу, младший, старший – у нас этого нет. Есть здравый смысл. Если нужно, мы готовы восстановить тот уровень экономических отношений, который был во времена Советского Союза, потому что ничего другого нам восстанавливать не надо. Мы родные близкие народы, мы никогда не считали Молдову каким-то чужим государством после распада Советского Союза.

Мы переживаем за то, что там происходит. Даже если из прагматических соображений: вы подниметесь, и потребность в белорусах у вас будет выше, а у нас будет возможность работать на этом рынке, если уж так говорить в больших объёмах. Это прагматически, но мы из этого не исходим. Главное, чтобы государства существовали как единое целостное государство, не разделённые, не раздробленные, не порванные на куски.

Чтобы на этих территориях, в этих государствах счастливо жили люди. Это главное. Если так будет, тогда придёт и товарообмен, к которому мы стремимся, благо, что начался соответствующий прирост. Если у вас будут такие дополнительные желания работать на белорусском рынке, у нас проблем не будет, потому что вы к нам идёте с теми товарами, которые мы не производим. Если у вас есть возможность и желание, чтобы мы были шире представлены в Кишенёве и Молдове целом, будьте уверены, что мы это сделаем быстро и оперативно, как это мы умеем делать.