О ситуации на границе с Литвой и нарушении принципов добрососедства. В МИД Беларуси провели брифинг для дипмиссий

Новости Беларуси. В МИД Беларуси провели брифинг для руководителей и представителей аккредитованных в стране дипмиссий иностранных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломаты были информированы о происходящих драматических процессах на белорусско-литовской границе. Обратили также внимание на последовательные шаги литовской стороны по разрушению выстроенной за многие годы системы добрососедского пограничного взаимодействия между двумя государствами. На предложения нашей стороны обсудить миграционные вопросы реакции и вовсе не последовало.