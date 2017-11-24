Президент Беларуси: Наверное, не очень-то и хотели видеть меня некоторые личности в Европейском союзе

Новости Беларуси. Рабочая поездка Александра Лукашенко не обошлось без серьезных политических тем. Правда, их уже подняли журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, визит Президента в Будо-Кошелевский район совпал с проведением саммита «Восточного партнерства». Известно, что глава государства получил приглашение посетить Брюссель, но переносить поездку в гомельский регион не стал. Это породило ряд вопросов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакой конспирологии в этом вопросе нет. Никаких российских, Американских, украинских следов в этой теме тоже нет, и абсолютно искренне.

Как обычно, там не личное приглашение. На имя Президента, как и раньше, поступило приглашение на этот саммит. Но вы знаете, как было в прежние годы: приглашение на саммит на имя Лукашенко, но всегда на эти саммиты у нас выезжал министр иностранных дел. Наверное, не очень-то и хотели видеть меня некоторые личности в Европейском союзе, но это дело уже ушедшее.

Заранее все международные поездки, тем более мои, командировки планируются на год вперед, и они увязываются с внутренними мероприятиями. Когда мы планировали это мероприятие (мы знали, что оно состоится именно в конце ноября в этот день, мы это знали), тогда никаких приглашений не было, и мы запланировали туда визит Министра иностранных дел. Еще за полгода, а может быть и больше, до самого саммита. Вот министр иностранных дел и поехал.

А уже ближе к этому саммиту и вы, журналисты, да и это действительно было так, почему-то вдруг Европейский союз пожелал видеть там Президента Беларуси. Спасибо им за это, что они наконец поняли, что без Беларуси не может быть Европы. Министр иностранных дел Германии, господин Габриэл, мне так и сказал: «Вы – центр Европы, какая Европа без Беларуси?»

Но уже все было спланировано, а в Буда-Кошелев я уже трижды поездку откладывал.

Что, надо было еще раз отложить? Да я думаю, с той повесткой дня, с тем, что там происходи в Брюсселе, министр иностранных дел всегда справлялся. Справится и на этот раз.