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Парламентская делегация Азербайджана прибывает в Беларусь

10 октября 2017 07:26
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Новости Беларуси. Парламентская делегация Азербайджана 10 октября прибывает в Беларусь с официальным визитом. В программе – встречи с председателем Совета Республики, спикером Палаты представителей, премьер-министром. Планируется обсудить вопросы, касающиеся развития межпарламентского взаимодействия и торгово-экономического сотрудничества двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Азербайджанские парламентарии намерены посетить ряд промышленных предприятий столицы, а также Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

# Беларусь-Азербайджан

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