Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга 27-28 марта

Новости Беларуси. Десятое заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга пройдет 27 марта в северной столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко проведет наш премьер Андрей Кобяков. Планируется, что стороны обсудят вопросы развития промышленной кооперации, а также поставки грузовой, пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники. Поднимут и тему экспорта белорусских продуктов в Санкт-Петербург.