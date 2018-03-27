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Андрей Кобяков примет участие в заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга 27-28 марта

27 марта 2018 07:03
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Новости Беларуси. Десятое заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга пройдет 27 марта в северной столице России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко проведет наш премьер Андрей Кобяков. Планируется, что стороны обсудят вопросы развития промышленной кооперации, а также поставки грузовой, пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники. Поднимут и тему экспорта белорусских продуктов в Санкт-Петербург.

# Беларусь-Россия

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