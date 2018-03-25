Планы и перспективы. О двухдневном визите Александра Лукашенко в Грузию – репортаж СТВ

Новости Беларуси. Площадь Свободы у Ратуши – символ Минска. Здесь проходят городские праздники. И уже трижды -- фестиваль грузинской культуры «Тбилисоба», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Более того, только одно иностранное представительство разместилось так близко к сердцу белорусской столицы – посольство Грузии. С 2015 года наши страны действительно сильно сблизились. Минск и Тбилиси стали городами-побратимами. А товарооборот вырос вдвое. Вот и состоявшийся на неделе официальный визит Александра Лукашенко в Грузию стал серьёзным рывком вперед по наполнению сотрудничества конкретным содержанием.

Страна солнца и гор, виноделие которой отмечено в Книге рекордов Гиннесса. Грузия -- не просто одно из самых безопасных мест в мире, а именно так говорит международный рейтинг, а еще и самое гостеприимное. Да и кто поспорит? Европейцы едут в эту страну для того, чтобы окунуться в кулинарный рай Джорджии, а местные жители страны под названием «Сакартвело» в свою очередь радушно принимают. В том числе для белорусов, которых, кстати, а вместе с ними и всю нашу страну, здесь очень любят.

Одна из тихих, спокойных и старых улиц аутентичного Тбилиси. Здесь каждый житель не просто знает, но и постоянно говорит о Беларуси. Почему? Да хотя бы из-за того, что три месяца назад именно тут появился вот такой белорусский уголок.

«Гаспадар» встречает на входе, потом открываешь двери и словно попадаешь домой. Даже не верится, что пролетел почти 2,5 тысячи километров. Разве что тбилисские пейзажи за окном говорят – это реальность. Известные каждому белорусу торговые марки здесь нарасхват. Вот и Джемал Цурцумия приходит сюда почти каждый день. За фирменной молочкой, колбасными изделиями и сладостями.

Джемал Цурцумия, покупатель (Грузия):

Мне нравится, вопросов нет. Потому что мы знаем, что это натуральный продукт. А потом добавит, что после такой «вкусной» рекламы и туристы из Грузии в Беларусь ездить станут еще чаще. Кстати, распробовали нашу страну «на вкус», без преувеличения, жители всего района.

Нугзар Кевлишвили, покупатель (Грузия):

Наша семья почти каждый день покупает здесь что-то. Сейчас в Грузии работают девять магазинов с белорусской продукцией. Уже даже готовы развить сеть до 25 торговых точек. Тбилиси, Кутаиси, Батуми. Вот и продавцы – преданные поклонники наших производителей.

Наталия Османова, продавец магазина белорусской продукции (Грузия):

Про молочные продукты говорят, что вернулись в свое детство. Вкус еще тот же.

Что и говорить, показательный пример, а еще и результат двустороннего сотрудничества. Интенсивный диалог начали еще в апреле 2015 года. Тогда состоялся первый в новейшей истории официальный визит нашего Президента в Грузию, главные результаты которого – пакет из 15 соглашений, прицел на 200 миллионов долларов товарооборота и кооперация. За три года сделано немало. Время подвести итоги. На неделе в Грузию приехала большая белорусская делегация.

Как и три года назад, эпицентром переговоров стал Авлабарский дворец. Если в политике противоречий нет, то в экономике – есть над чем работать. И пусть после визита белорусского Президента в Грузию товарооборот растёт на 25-30 % ежегодно, все же цель в 200 миллионов пока не достигнута. «У Беларуси нет закрытых тем в сотрудничестве с Грузией». Александр Лукашенко – на встрече с Президентом Грузии в Тбилиси

Гиоргий Маргвелашвили: «Отношения между Беларусью и Грузией для многих государств – это пример» Стороны намерены создавать научные центры и совместные производства. И здесь ставка на высококвалифицированные кадры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хочу, чтобы, создавая совместные производства по лифтам, тракторам, автомобилям, сложной бытовой технике, по любому направлению, мы сделали всё, чтобы оно развивалось. А для этого надо люди, кадры. Поскольку какой-то период у Грузии потерян, и вам непросто, нынешнему поколению политиков. Давайте поможем подготовить кадры. О коооперации два Президента скажут не зря. Первые шаги по этому пути сделаны.

Вот такие кабины Беларусь и Грузия намерены собирать совместно. По предварительным подсчетам, в этой стране нужно заменить около 15 тысяч лифтов. В первую очередь, стоит задача «помочь» старым домам. Что значит «помочь»? Давайте заглянем в обычную тбилисскую многоэтажку.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Это одно из доказательств того, что наши лифты в Грузии очень пригодятся. Лифтовое хозяйство этой страны давно нуждается в замене. Кабины старые, давно отслужившие свой век, да еще и платные. Как правило, платит сосед с верхнего этажа.

Сказка? Не тут-то было. Даже стоимость написана на внушительной «монетнице». К примеру, здесь 5 местных копеек. Бывает, цена доходит до 10. При этом платить приходится далеко не за комфорт.

О том самом комфорте позаботятся совсем скоро. В 2018 году на предприятии должны появиться на свет 100 лифтов, уже к 2020 году, по планам, объемы производства вырастут до 500.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Беларуси:

Решили, что надо создавать совместное производство: не только производство лифтового оборудования – здесь целый комплекс.

Сейчас в основе белорусского экспорта – высокотехнологичная продукция, в том числе поезда «Штадлер», сельскохозяйственная техника, нефтехимическая и фармацевтическая продукция. Есть и планы. Так, к примеру, «Белкоммунмаш» уже давно прорабатывал вопрос поставок электробусов в Тбилиси и Батуми.

Владимир Король, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Мы договорились: в ближайшие два-три месяца поставим сюда гибрид на опытную эксплуатацию и один электробус зарядный.

Кстати, как раз возможность поставок электробусов обсудят два мэра – Минска и Тбилиси. У городов-побратимов много сфер для диалога – культура, спорт, туризм. Теперь сотрудничать договорились до 2020 года. Программа подписана в рамках прошедших на неделе Дней Минска в Грузии. О своих возможностях уже потом заявят и наши производители на бизнес-форуме, который собрал примерно четыре сотни человек. Всего подписано 30 документов на сумму 9 миллионов долларов.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Важно, что у нас пошли совместные проекты в области машиностроения. Наши грузинские партнеры очень заинтересованы в развитии IT-сектора. Открытость к диалогу в самых разных сферах подтвердят и соглашения, подписанные в Авлабарском дворце. Всего 11 документов. В том, что Беларуси и Грузии есть о чем поговорить, уверен и Сосо Цискаришвили. Грузинский эксперт пристально следил не только за нынешним визитом, но и за переговорами двух Президентов в 2015 году. Говорит, что будущее двух стран ему небезразлично. Тем более, в нашей стране бывал. Воспоминания остались самые теплые. Теперь же рад тому, что впечатление о Беларуси может появиться у каждого грузина, благодаря «вкусным» уголкам Синеокой.

Сосо Цискаришвили, глава клуба независимых экспертов (Грузия):

В Грузии очень редко стоит очередь к чему-то. Я не говорю о билетах на футбол. Ваши магазины стали самыми привлекательными. Несмотря на насыщеныне новостями переговоры, больше всего местные жители ждали другой встречи: Александра Лукашенко принимает Илия II, Католикос-Патриарх всея Грузии. Согласно соцоопросам, ему доверяют примерно 90 % грузин, а власть церковная пользуется большим авторитетом, чем светская. К тому же, именно церковь в этой стране играет важную роль в обеспечении единства грузинского народа, который так ценит мир и покой.

Александр Лукашенко: «Между нашими народами – белорусским и грузинским народом – очень добрые и теплые отношения были всегда» Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы только за мирное разрешение всех проблем и конфликтов. Отношения надо устанавливать, неглядя ни на какие разногласия, различные точки зрения. Они могут быть. Они были и всегда будут. Но при этом надо помнить, что за нами народы, и они хотят жить мирно и дружить.