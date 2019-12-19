Президент Беларуси 20 декабря совершит рабочий визит в Россию

Переговоры пройдут в узком и расширенном составах. Лидеры стран подведут итоги интеграционного взаимодействия в 2019 году, обсудят существующие проблемы и перспективы совместной работы, в том числе с учетом перехода Беларуси в 2020-м председательства в ЕАЭС. В повестке дня – стратегия развития евразийской экономической интеграции, назначение председателя и состава Коллегии ЕЭК, а также ряда других направлений межгосударственного сотрудничества.

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальном саммите глав государств СНГ. Во время встречи стороны планируют обсудить актуальные вопросы деятельности Содружества.

Традиционно на площадках саммитов ожидаются двухсторонние встречи Президента Беларуси с зарубежными коллегами. В частности, планируется продолжить переговоры с Владимиром Путиным по насущным вопросам белорусско-российских отношений.