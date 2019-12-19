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Итоги работы первых сессий парламента нового созыва подведут 19 декабря

19 декабря 2019 06:25
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Новости Беларуси. 19 декабря завершат работу первые сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги работы первых сессий парламента нового созыва подведут 19 декабря-1

Кроме подведения итогов самого старта работы нового созыва, предполагается утвердить руководство, в частности, заместителей председателей и состав комиссий, определиться с первоочередными задачами законодательной деятельности в 2020 году.

# Парламент Беларуси # Фотофакт

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