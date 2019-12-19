Итоги работы первых сессий парламента нового созыва подведут 19 декабря

Новости Беларуси. 19 декабря завершат работу первые сессии Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме подведения итогов самого старта работы нового созыва, предполагается утвердить руководство, в частности, заместителей председателей и состав комиссий, определиться с первоочередными задачами законодательной деятельности в 2020 году.