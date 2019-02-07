Александр Лукашенко – главе Нацбанка: финансовая политика государства направлена на сохранение стабильности

Новости Беларуси. Финансовая ситуация в целом и денежно-кредитная политика в частности – эти темы 7 февраля стали главными на встрече Александра Лукашенко и главы Нацбанка Павла Каллаура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, в ближайшее время наша национальная валюта отметит 25-летие. За эти годы рубль проделал большой и непростой путь и, конечно, такая дата не должна остаться незамеченной.

Президент Беларуси отметил спокойствие на финансовом рынке страны, в чем видит и немалую заслугу Национального банка. Сегодня главный финансовый регулятор проводит достаточно жесткую денежную политику, но эти меры позволили обеспечить в стране стабильность. Глава Нацбанка доложил Президенту о текущей ситуации, а также внес предложения по усилению полномочий банка.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы нас кто там не подкритиковывал, то, что было и то, что есть, – это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика государства, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить «спасибо», но, тем не менее, работники Национального банка заслуживают благодарности.

Смотрите, вы за это несете персональную ответственность. Мы с вами договорились, руководители наших коммерческих банков второго уровня знают эти подходы. Постарайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, о финансах. Говорят, деньги любят тишину – мы следуем этим принципам.

Второе. 25 лет существования нашей валюты национальной белорусской. Кто как ее называл, зайчиками и тому подобное. Но я вспоминаю те времена, когда правительству и Верховному Совету приходилось действовать в жестких условиях. Вы тогда работали специалистом крупным и одним из руководителей, определяющим специалистов нашей финансовой системы. Вы это все видели, с чего нам приходилось начинать. Поэтому может быть с зайчиков, медведей или лосей, не важно, но мы постепенно выстраивали свою денежную систему, создавали свою денежную единицу.