Президент Армении: «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Новости Беларуси. 30 июня в Минск прибыл президент Армении Армен Саркисян. Программа визита была максимально насыщенной: встреча с главой белорусского государства, посещение церемонии закрытия II Европейских игр, Парка высоких технологий, переговоры с министрами образования и сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Армен Саркисян на встрече с Президентом Беларуси: «Видение будущего – огромный дар политика»

У Беларуси нет закрытых тем в отношениях с Арменией. Это цитата Александра Лукашенко. Как одно из подтверждений тому – открытость Армена Саркисяна для общения с белорусскими СМИ. Среди журналистов, которые пообщались с президентом Армении, была и наш корреспондент Юлия Бешанова. О перспективах сотрудничества: Более интенсивное использование потенциала, который есть у Беларуси и Армении, было бы обоюдно очень полезным

Армен Саркисян, президент Армении:

Я приехал не только на закрытие Европейских игр. Это сам по себе очень большой повод, чтобы приехать в Беларусь. Как и в предыдущий раз, когда я был в Минске, я был в Парке высоких технологий. И в этот раз я был еще раз в Парке высоких технологий, мы провели там 2-2,5 часа. Я смотрел новые проекты, которые реализуются. Был впечатлен тем объемом. За короткое время Парк достиг очень интересных результатов. Фактически очень мало было реальных инвестиций со стороны государства – я имею в виду в форме денежных инвестиций. Реально центр уже зарабатывает, товарооборот у них уже 1,5 миллиарда долларов, что впечатляет. Президент Армении устроил тест-драйв виртуального мотоцикла в ПВТ Сам увидел несколько очень интересных проектов. Вижу тенденцию, которая идет в правильном направлении. Так как Армения идет параллельно этому процессу, мне кажется, более интенсивное сближение и использование того потенциала, который есть у наших двух стран, с углублением наших отношений в области науки, техники и образования (в основном, в области технологического образования) было бы обоюдно очень полезным. Александр Лукашенко – Армену Саркисяну: «Мы всегда готовы открыть для вас двери» «Беларусь впереди Армении, нам есть чему учиться»

Юлия Бешанова, СТВ:

То есть взаимовыгодный интерес? Армен Саркисян:

Естественно. Было видно, что этот рост, который нам представили во время нашей поездки в Парк, конкретно связан с мудрым решением Президента идти в этом направлении, с его политическими высказываниями, который имеет определенное видение будущего. То есть Президент видит намного дальше и дольше, чем сегодня, завтра или послезавтра. То, что Президент видит будущее и мудрое принял решение годы тому назад и создал условия (это условия и экономические, и финансовые, и налоговые, и, естественно, юридические), в этом смысле Беларусь впереди Армении, нам есть чему учиться. «Я вижу потенциал, который в несколько раз намного выше, чем то, что у нас есть» Юлия Бешанова:

Основа любых взаимоотношений между государствами – это, прежде всего, экономика. Товарооборот растет. Это предел или есть перспективы и вы их видите?

Армен Саркисян:

Для меня 50 миллионов – не только не предел, даже не грань, ничего не означает, потому что я вижу потенциал, который в несколько раз намного выше, чем то, что у нас есть. «Самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк» Юлия Бешанова:

В чем этот потенциал? Армен Саркисян:

Очень простой пример – новые технологии, где наше сотрудничество может быть очень эффективным и может во много раз превысить эту цифру. Она спокойно может стать в сотни миллионов американских долларов. Другой сектор – сектор пищевой безопасности. Армения – маленькая страна, но у нее есть определенные пищевые продукты сельскохозяйственные, которые имеют высокое качество. Соответственно, занимают определенное место на рынке. Не хочу говорить о многих вещах. Могу привести пример армянского коньяка, который знают все. «Что такое коньяк? Это хай-тек». Президент Армении рассказал, каким видит сельское хозяйство Но самым эффективным в финансовом смысле является именно коньяк, у которого добавочная вот эта часть – стоимость или прибыль – намного высока. Это раз. Во-вторых, недалеко от Армении есть очень интересные рынки: они не маленькие – они большие, к которым у нас есть потенциальные возможности доступа, нашими продуктами. Количество и качество наших продуктов ограничено. Армения по определению не может стать экспортером говядины. «Мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот»

Юлия Бешанова:

На встрече с министром сельского хозяйства вы сказали, что какие-то продукты белорусские вам понравились. Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные» «50 миллионов американских долларов – это абсолютно не предел»

Армен Саркисян:

Я думаю, что другая инициатива на уровне президентов – помочь нашим производителям, будь то государственные или частные фермеры, работникам пищевой промышленности и сельского хозяйства, чтобы открыть им дорогу в новые рынки и помочь реализовать свои продукты. Мне кажется, что и в этой области у нас есть большой потенциал. Так что 50 миллионов американских долларов – это абсолютно не предел. Юлия Бешанова:

Можно сделать прогноз на ближайшие пять лет, с учетом проектов, которые обсуждали во время вашего визита? Армен Саркисян:

Можем прогнозировать, посчитать сегодняшние рынки, объемы продукции, куда идти дальше. Но реалии жизни будут двигаться намного быстрее. Поэтому нам обоим нужно быть готовыми сегодня начать это сотрудничество, открывать каналы взаимоотношений и с университетами, и с айтишниками, и с фермерами, и с теми, кто занимается производством пищевых продуктов, чтобы быть готовыми к дальнейшему расширению масштабов. Прогноз – нет, но чувство, что масштаб в 50 миллионов – у нас может быть спокойно на порядок выше. На порядок в математике означает в десять раз. «Подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек»

Юлия Бешанова:

Беларусь очень часто идет по пути кооперации, создания совместных производств. Насколько такой опыт интересен Армении? Армен Саркисян:

Он очень интересен. Я не буду говорить о других секторах. В секторах – и в айтишном, и в искусственном интеллекте, и в пищевой части – если мы находим правильные рынки, правильные продукты, то да. Почему нет? Почему армянские бизнесмены не могут инвестироваться в Беларуси? Причины нет на это. Если есть продукт, рынок, Беларусь – это стабильная, предсказуемая страна, где очень многие вещи в управлении очень просты. Просты – в смысле эффективности. Не надо терять много времени для оформления. И подход руководителя страны мне очень импонирует, потому что Александр Григорьевич – прямой человек. Всегда во всех наших разговорах, обсуждениях красной линией идет интерес белорусского народа и государства. Поэтому так проще, работать с Беларусью будет проще. Юлия Бешанова:

Визит получился плодотворный?