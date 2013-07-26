Президент Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства минского аквапарка, который откроется 1 мая 2014 года

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко ознакомился с ходом строительства минского аквапарка, который примет первых посетителей 1 мая 2014 года. Здесь же Александр Лукашенко поинтересовался, как обстоят дела на других знаковых объектах столицы: «Чижовка-арене» и стадионе «Динамо». Ледовая площадка должна открыться 7 ноября этого года. А вот реконструкцию главного футбольного стадиона Президент требует ускорить.

Аквапарк занимает 38 гектаров. Частично он будет располагаться на открытом воздухе. Здесь оборудуют 13 водных аттракционов, 11 бассейнов и 5 джакузи. В состав объекта войдёт и гостиничный комплекс.

Минский аквапарк примет первых посетителей 1 мая 2014 года. Монтажные работы здесь завершат к концу года, дальше потребуется около трёх месяцев для тестового испытания аттракционов.

Всего в парке водных развлечений установят 11 горок. Самая длинная – 200 метров, самая высокая – 20. Также на территории будут открыты детские развлекательные комплексы и даже тренажёры для занятия сёрфингом.

Планируется, что в летнее время место отдыха смогут посещать до 2 тысяч человек, а в зимнее – 1,5 тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство аквапарка началось еще в 2010 году. Уникальный объект спроектировали белорусские специалисты. Однако, день, когда с этой горки съедет первый посетитель переносился уже трижды, в проект вносились изменения. Например, появится у аквапарка и открытая зона.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Строительная готовность объекта сегодня составляет 72%. Все необходимое оборудование уже закуплено. Из 196 фур технологического оборудования (трубы, подставки) прибыло 190, и 6 на следующей неделе прибудет. И будет стопроцентная доставка оборудования. В течение августа все оборудование будет смонтировано.

Что же касается цен на водное развлечение, посетить минский аквапарк будет не дороже, чем подобный развлекательный центр в Европе или Прибалтике. Подсчитано, летом в аквапарке одновременно смогут находиться около двух тысяч человек, зимой немногим меньше. Ходом строительства в деталях интересуется и Президент. Главный вопрос: когда парк примет посетителей?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К новому году вы полностью его построите.

Николай Ладутько:

Да. Начинаем в нем работать. Для того, чтобы в тестовом режиме полтора месяца проверить все оборудование, и затем, чтобы сделать пусконаладку и запустить. Задачу мы себе определили. Она выверена, я считаю. Все подтверждают, что 1 мая люди сюда придут и купят билеты.

Пожалуй, самое главное — начинка. Пока в парке смонтированы лишь половина горок. Всего их будет 11. Самая экстремальная — с семиэтажный дом - около 20 метров в высоту. Самая длинная - больше 200 метров. У каждой — свое имя. Специалисты поделились: горки назовут с привязкой к географической терминологии. Что-то вроде «Русло впечатлений», «Купель радости» или «Открытое море». При этом у каждого аттракциона - свой уровень экстремальности и у каждого - свой экономический эффект. Окупится аквапарк за 10 лет.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Каждая из них имеет свою долю влияния на экономику проекта. По потребностям: где-то есть детские, где-то есть взрослые. Здесь 11 горок. И по международной классификации они оцениваются даже по экстремальности до десяти – высший балл. У нас есть две горки «восьмёрки» и две горки «семёрки».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это импортное оборудование?

Николай Ладутько:

Да. Это импортное оборудование.

Александр Лукашенко:

Я так понимаю, наши могут взять, спроектировать этот кусок и где-то поставить его.

Николай Ладутько:

Могут, но мы же, когда проводился тендер, предложения были и турецкие, и литовские…

Александр Лукашенко:

Я говорю о том, что тебе надо, вот завтра задача будет, там поставить этот элемент. Ты можешь его сфотографировать и там поставить?

Николай Ладутько:

Конечно, смогу.

Александр Лукашенко:

Ну вот, надо на это и рассчитывать. Где-то по элементам. Поскольку собирали, задача была твоя собрать лучшее в мире.

Любителям водных видов спорта — тренажеры по серфингу. Тем кто предпочитает спокойный отдых — «ленивая река» и волновой бассейн. Кстати, система подготовки воды (а в час она сможет перерабатывать около трех тысяч кубометров) будет экономить электроэнергию на 50%. Президент в тонкостях интересуется не только начинкой, но и внешним видом аквапарка.

Александр Лукашенко:

Мы слушаем только начальников. Не хотят работать, строители разгильдяи, строители такие, строители сякие… Поговорите. Если профсоюзы могут внятно что-то сказать, пусть скажут. Пусть люди сами на стройках скажут, чего им не хватает для нормальной работы. Если бы тут соображал руководитель треста, который строит, и бывал на объекте, он бы до меня здесь посмотрел. Посмотри на эти стыки: где-то дырка торчит, ласточка гнездо будет делать. Это же видно, это же лицо.

Строительство аквапарка – лишь отправная точка серьёзного разговора о возведении социальных и спортивно-культурных объектов.

Но это далеко не единственный спортивный объект приближающийся к строительному финишу. Центр по фристайлу. Уже к следующему лету, помимо комплекса для тренировок, здесь тоже появится аквапарк.

Президент интересовался и ходом строительства ледового стадиона «Чижовка-Арена». Объекту предстоит стать одной из основных площадок Чемпионата мира по хоккею в 2014 году. Открытие запланировано на 7 ноября текущего года.

Александр Лукашенко:

Какая готовность Чижовки?

Николай Ладутько:

Строительно-монтажные работы выполнены на 85%. Инженерное оборудование все определено, проведены тендеры, и большая часть его поставлена. Имеем возможность уже 7 ноября пригласить Вас на торжественного открытие этого объекта.

Фасад практически готов. Внутри — отделочные работы. Этот комплекс совмещает сразу 2 арены. Большая — для соревнований, та, что поменьше, — для тренировок. Наблюдать за матчами чемпионата мира по хоккею здесь смогут почти 10 тысяч зрителей.

Стадион Динамо. В будущем арена сможет принимать 40 тысяч зрителей. Восстановленный из военных руин в 50-е гг., серьезной реконструкции стадион Динамо подвергался лишь однажды. Больше 30 лет назад, к Олимпиаде-80.

Вопрос о реконструкции стадиона на уровне главы государства поднимался еще в 2005. Но тогда к стройке так и не приступили, пока в прошлом году этой теме не посвятили специальное совещание. Жесткие сроки — на ремонт объекта только 2 года — такую задачу Президент ставит в 2012. Теперь до момента, когда болельщики должны занять места на новых трибунах остается год, однако проектировщики просят еще 4 месяца на доработку документов.

Александр Лукашенко:

Строить будем немедленно. Мы упустили сроки. Когда мы начнём строить по вашим расчётам? Я там понимаю, что только через год, когда будет готов проект и определено финансирование, вернее, объём. Но это год. И три года вы мне уже рассказываете эти сказки. Значит, надо оперативно организовать изготовление проекта, даже если это будет по частям, и начинать строить. Пускай садятся и хотя бы архитектурный проект делают, намётки же уже видны, концепция понятна.

А это Академия футбола, где будущих чемпионов будут воспитывать с раннего возраста. Объект обещают сдать уже к концу года.

Александр Лукашенко:

Имей в виду: ни денег, ни зарплаты нет, пока нет результата. А то ты у меня сейчас построишь, как некоторые великие театралы и художники, которым присвоили звание национальных. Создали им идеальные условия, создали им труппы, а теперь подавайте им зарплату. Так мы им дали возможность зарабатывать! Создашь детский сад бесплатный, они будут кувыркаться на поле, а игру будут показывать, как сейчас. Хуже футбола, чем сейчас у нас не было.

Сейчас в Минске реконструируются десятки спортивных объектов. Реконструируют гребную базу «Серебрянка» и проложат новые велодорожки. Их общая протяженность к 2015 году составит 500 километров.

Жители Минска:

Посмотрите, кто ездит по велодорожкам: сначала это были молодые люди, а сейчас полным полно людей за 40-50. Люди вместо того, чтобы сидеть дома, выезжают на велодорожки.

В любом случае развитие спорта – это хорошо и для нас, и для наших детей.

О том, что такие маршруты для двухколесного транспорта сегодня востребованы, свидетельствует статистика: велосипед сегодня есть в каждой третьей семье.

После знакомства с ходом строительства минского аквапарка Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.