Пресс-тур российских журналистов по Беларуси

Новости Беларуси. 13 октября российские журналисты отправились в традиционный пресс-тур по регионам Беларуси. Первая в маршруте — Брестская область. Затем - Минск.

Около сотни профессионалов из разных регионов России, решили своими глазами увидеть, а потом написать о визите в нашу страну.

Аудитория, которую охватывают СМИ, представленные в пресс-туре обширна. Общий тираж только печатных изданий - почти 3 миллиона экземпляров. А потенциальная радио- и телеаудитория - свыше 130 миллионов человек.

В программе визита - посещение спортивных комплексов, крупных предприятий и достопримечательностей.

Людмила Соколова, заместитель главного редактора газеты «Новгород» (Россия):

Прежде всего, интересует социальная программа, поскольку в России очень актуальна проблема «вымирания». Интересует помощь молодым семьям, помощь в покупке жилья молодым семьям, в первую очередь, это. Как Беларусь обустраивает деревни...

Михаил Матвеев, главный редактор газеты «Кугарня» (Республика Марий Эл, Россия):

Мне и нашему изданию интересны люди, герои. Я хочу сделать несколько репортажей о простых людях. Экотуризм, агротуризм – этим темам я уделю особое внимание.

Ни для кого не секрет, что в Беларуси большое внимание уделяют спорту, но Брест российских журналистов все равно приятно удивил. Центр Олимпийского резерва по гребле и водным видам спорта – наглядный пример того, как в идеале должны выглядеть подобные объекты.

Анна Дмитричева, редактор интернет-портала «Пензенская правда» (Россия):

Гребной канал и Дворец водных видов спорта оставил очень приятные впечатления, понравилось, что много бассейнов, приятно, что много народу, особенно детишек. Радует, что они приходят, занимаются, ведут здоровый образ жизни. А такого гребного канала у нас в Поволжье, например, нет, я вообще такое первый раз увидела.

Николай Лещев, телеоператор государственной телерадиокомпании «Новосибирск»:

Удивляюсь, что дети бесплатно занимаются, нигде в России такого не увидишь. Сооружение – мирового уровня.

После российские журналисты побывали в легендарной Брестской крепости.

14 октября журналисты продолжили свое путешествие по Брестской области. Они посетили фабрику по производству игрушек в Кобрине и аквапарк с грязе-лечебницей. В Берёзовском районе увидели примеры развития объектов придорожного сервиса, как составляющей туризма.

Александр Шаров, главный редактор журнала «Российская Федерация сегодня» (Россия):

Всё, что касается производства, интересно. Маленькая Белоруссия по сравнению с огромной Россией сумела это сохранить. Более того запустить новое производство. Надо изучать этот опыт.

Сергей Шахиджанян, фотокорреспондент газеты «Комсомольская правда» (Россия):

У вас дети спокойно гуляют по улицам, ходят в школу сами. В Москве это невозможно. Само чувство спокойствия для меня очень много значит.

Представители СМИ 15 октября знакомятся с Минском. Гости посетили Национальную академию наук, побывали в центре трансплантологии. Особое внимание — белорусскому центру управления полетами. Беларусь уже получает снимки со своего спутника. С работой Цупа сегодня также ознакомились журналисты.

Открыть Центр исследования стволовых клеток и создать спутник с высокой степенью разрешения съемок. 15 октября о своих планах ученые рассказали российским журналистам.

В пресс-тур корреспондент «Омского телевидения» Юля Оверчук отправилась, чтобы не просто подготовить сюжет о Беларуси.

Юлия Оверчук, ГТРК «Омск»:

Мы хотим сделать небольшой фильм о Беларуси, чтобы рассказать ту Беларусь, которая есть на самом деле.

С самого утра журналистский десант высадился в Национальной академии наук. Мол, какие разработки и внедряются ли они в жизнь? Один из последних примеров, отмечают ученые, – летом Беларусь запустила спутник. С его помощью в стране создана космическая система дистанционного зондирования Земли.

Вот показывают первые снимки. «Это же наш Владивосток!» – сразу пробежало среди журналистских рядов. Можно рассмотреть и дороги, и самолеты. Кстати, оптика у космического аппарата отечественного производства.

Андрей Белкин, главный редактор областной телерадиовещательной сети Новосибирска:

Зонирование – это серьезная вещь. Вы видели снимки и Пентагона, и Красноярска. Это полезно везде и всем.

Следующая точка журналистского визита – Парк высоких технологий. Продукт белорусских разработчиков сегодня покупают больше 50 стран мира. В Беларуси создан и один из самых крупных в Восточной Европе центров трансплантации. Его также посетили российские СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корреспондентов интересовали операционные: действительно ли они оснащены самым современным оборудованием? Оснащены. Причем собственного производства.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Вот это белорусский наркозно-дыхательный аппарат, это собственного производства операционный стол, это собственного производства насосы.

А вот и пациенты, которым сделаны операции по пересадке органов. Маленькая Катя съела бледную поганку, спасти ребенка в результате такого отравления – редкий случай. Белорусским медикам удалось: вовремя провели трансплантацию печени.

Олег Руммо, руководитель РНПЦ «Трансплантации органов и тканей»:

Во сколько операция обошлась? Жителям Республики Беларусь операция выполняется бесплатно.

Олег Тимофеев, редактор газеты «Трибуна»:

Больше всего меня поражает то, как белорусы умеют организовать свою жизнь, как государство заботится о населении, решает многие социальные проблемы.

Впечатлений от увиденного собственными глазами очень много.

Алексей Снегирев, главный редактор газеты «Красный Север»:

Парк и Центр произвели самое могучее впечатление. Новый уровень, новый виток развития, увидеть новые технологии, которые сюда пришли, которые работают, было очень интересно.

Владимир Безяев, комментатор «Радио России»:

Есть понятие «реальная экономика». Не каждая страна имеет свои спутники, тем более с начинкой собственной аппаратуры. Это говорит об интеллектуальном уровне общества.

Увезти с собой журналисты на родину намерены не только впечатления, но и белорусские товары.

Александра Тиняева, корреспондент телекомпании «Край рязанский»:

Продукция очень качественная и очень у нас ценится.

По традиции завершит тур российских журналистов пресс-конференция, которую для представителей СМИ проведет Александр Лукашенко. Она состоится завтра в здании Национальной библиотеки. Планируется, что прямая трансляция пресс-конференции начнется в 11 часов на Первом национальном канале Белорусского радио.