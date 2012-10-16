Александр Лукашенко: В Беларусь хлынет волна за вторым гражданством, если мы его введем

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко высказался о двойном гражданстве.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если принимать институт двойного гражданства, так почему мы сделаем исключение для украинцев, поляков и других? Россия ведь разрешает двойное гражданство хоть с Америкой. Это можно сделать, но это будет нечисто, с точки зрения юридической, и будет противоречить вот этим гуманитарным принципам. Это точно. А если позволить всем, то я побаиваюсь, что сюда хлынет такая волна за вторым гражданством. Мы это чувствуем.

Мы пока так субъективно через Президента открыли эту дверь. Допустим, спортсмены выдающиеся и прочие. 22 великих спортсмена, лыжники, но в команде можно выставить 6-8 человек: ну а что тем делать? Они хотят на чемпионатах мира бегать. Конечно, мы договариваемся с федерациями. Они могут тренироваться у вас, а выступать за Беларусь. У нас часто такое бывало.