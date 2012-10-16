Александр Лукашенко о критике в СМИ: Если до меня доходит информация, то мало не покажется

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался возможности критики чиновников государственными СМИ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас больше половины негосударственных изданий. Что касается реагирования, у нас на уровне Закона, государственные чиновники обязаны реагировать на критику и сообщения СМИ.

На многие вещи, особенно в электронных СМИ, я их отслеживаю. На многие вещи я реагирую лично.

Все госслужащие знают реакцию на критику СМИ. Но если до меня доходит информация, то мало не покажется.