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Александр Лукашенко о критике в СМИ: Если до меня доходит информация, то мало не покажется

16 октября 2012 20:43
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался возможности критики чиновников государственными СМИ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
У нас больше половины негосударственных изданий. Что касается реагирования, у нас на уровне Закона, государственные чиновники обязаны реагировать на критику и сообщения СМИ.
На многие вещи, особенно в электронных СМИ, я их отслеживаю. На многие вещи я реагирую лично.
Все госслужащие знают реакцию на критику СМИ. Но если до меня доходит информация, то мало не покажется.

# Государственная политика # СМИ Беларуси

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