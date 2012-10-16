Александр Лукашенко о сокращении госаппарата: Мы в 2 раза сократили чиновников

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с представителями российских региональных СМИ. Встреча прошла в здании Национальной библиотеки и по традиции завершила пресс-тур российских журналистов по Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вопросов касался уменьшения сотрудников госаппарата относительно советских времен.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В Брестском облисполкоме может и чуть-чуть меньше, но в других структурах стало гораздо меньше сотрудников. Мы в 2 раза сократили по отношению к советским временам государственными органами чиновников. Сейчас поставлена задача, работает государственная комиссия, - где-то на четверть мы сокращаемся для того, чтобы иметь возможность повысить зарплату госслужащим. В противном случае народ не примет это повышение. Народ будет недоволен этим.

И грядет реформа МВД, которая приводит к значительным сокращениям, компактная будет система, без излишеств. Армию мы практически модернизировали, не хватает денег на поддержание техники и обновление, здесь мы очень надеемся на Россию. Мы себя не сможем защитить в одиночку.

Мы сегодня, сократив армию, создали территориальные войска. Которые постоянную подготовку проходят.