Премьер Молдовы: Если исходить из соотношения качества и цены, белорусские лекарства для нашего рынка очень нужны

Новости Беларуси. Минск – Кишинев. Время переходить к реализации более прогрессивных проектов. 6 июня Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кишинев и впредь может рассчитывать на Минск как на надежного партнера. Именно с этого заявления началась встреча. Наши государства связывают долгие дружеские и деловые отношения. Страны ведут политический и экономический диалог, развивают торговлю и совместные проекты. В Молдове собирают белорусские троллейбусы, автобусы и тракторы. А в Минске разливают молдавские вина. Александр Лукашенко считает возможным расширять создание совместных производств.

Источник фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Евгений Пустовой, СТВ:

Молдова по ряду причин стремится к евроинтеграции, но и Минск для официального Кишинева может стать своеобразным окном в Европу. Лидеры двух стран встречаются регулярно. В апреле 2017 года прошли переговоры президентов на полях саммита ЕАЭС. А сегодня Александр Лукашенко во Дворце Независимости встретился с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом. Среди стран СНГ с Беларусью у Молдовы, пожалуй, самые теплые отношения. С солнечной страной Александр Лукашенко познакомился еще в годы студенчества. Время прошло – впечатления остались.

Источник фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это такой добрый край. Он добрый, теплый. И не только потому, что там хороший климат. Просто там люди очень хорошие, чем-то похожие на трудолюбивых белорусов. Поэтому мы всегда рады видеть вас здесь, не важно, в каком вы будете статусе, какую будете занимать должность. Если у вас есть необходимость побывать в Беларуси, всегда приезжайте к нам. Тем более что никаких разрешительных документов для молдаван, чтобы приехать в Беларусь, не надо. Для молдавских товаров Минск предоставил национальный режим – то есть торговля на равных с белорусскими. Мы покупаем табак, фрукты, коньяки, а экспортируем нефтепродукты, технику и оборудование. Наши экономики взаимно дополняемы. На общем рынке без конкуренции, на международной арене – с пониманием и взаимовыручкой. Александр Лукашенко:

Мы никогда не закрывались от вас. Мы делали все для того, чтобы вы могли работать на белорусском рынке. А с него – хотите в Европейский союз, хотите – на Восток, в Евразийском экономическом союзе. Вы должны знать, что мы впредь будет так же придерживаться этой политики. Мы очень благодарны вам за ту помощь и содействие, которые вы оказываете нам на западном направлении. Вы всегда нас поддерживаете, пытаясь растолковать некоторым рьяным политикам в Европе, что такое Беларусь.

Павел Филип, премьер-министр Республики Молдова:

Благодаря вам, благодаря открытому и конструктивному отношению, что я, что весь народ Республики Молдова прекрасно знает и понимает, что в те моменты, когда нам было тяжело, Беларусь очень открыто, искренне и по-дружески протянула нам руку помощи. В 2016 году и первом квартале 2017 товарооборот упал, в основном из-за сокращения поставок нефтепродуктов. Но сальдо для нас остается положительным. Наш Президент предлагает перейти от СП к СП: от сборочных производств к совместным предприятиям. Александр Лукашенко:

Видите вы, что мы чем-то можем вам помочь, пожалуйста, вы скажите. Что касается нас, то все, что нас интересует в Молдове, мы начинали вместе развивать, создавали совместные предприятия – тоже самое, мы не видели никаких препятствий. Может, и вам, и нам это способствовало нормальному функционированию, выживанию даже в свое время нашим государствам. Я думаю, нам ни в коем случае это потерять нельзя. Я уверен, что никто из рынка здесь вас не вытолкнет. Тем более мы создаем здесь совместные предприятия. Если будет желание, давайте больше создавать. По детскому питанию, по сокам. Можем поставлять в любую точку отсюда. Насчет гарантий инвестиций вы можете даже не сомневаться.

Молдаване уже сделали свой выбор в пользу белорусов. На тракторах-«Белорусах» ухаживают за своими виноградниками, с партнерами-белорусами создали ряд производств. Достаточно проехаться по улицам Кишинева, чтобы понять: свою промышленность и маршрутный транспорт здесь обновляют с помощью белорусских технологий и техники. Уже собирают беспроводные троллейбусы, городские автобусы и тракторы. Готовы покупать и наши лекарства. Павел Филип:

Осенью, когда в Кишиневе говорили о поставке белорусских лекарств, потому что это острая тема у нас была. И опять же, если исходить из соотношения качества и цены, конечно, эти лекарства для нашего рынка очень нужные. Взаимный интерес к укреплению сотрудничества присутствует с двух сторон. Создана межправительственная комиссия, а нормативный базис основывается на 85 документах. А 6 июня было подписано 5 межведомственных соглашений. Ориентир – 2014 год, тогда товарооборот достигал 400 миллионов долларов.